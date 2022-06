Gas: rige desde este miércoles un aumento del 20 por ciento en la tarifa

“En algunos casos, puede ser un poco menos. El gas es el componente proporcionalmente más grande de la factura. La cuenta de gas tiene como ingredientes el precio del gas, el costo del transporte del gas desde las distintas cuencas hasta la ciudades, y el valor de distribución que hace que llegue a los hogares. A eso hay que agregar los impuestos”, describió el funcionario de Litoral Gas.

>> Leer más: Ola de frío polar: más de 300 establecimientos educativos no tienen gas en Rosario

En declaraciones a LT8, Romagnoli aclaró que el único factor que se modificó desde hoy en la factura es “específicamente el precio del gas, que subió un 41 por ciento, que da como impacto en el final de la factura un 20 por ciento".

El vocero de Litoral Gas aclaró que “tanto los beneficiarios de tarifa social como de entidades de bien público no tendrán ninguna afectación este aumento. La Secretaría de Energía de la Nación planteó algunas cuestiones, que prácticamente dejan sin impacto este incremento en estos casos”.

gas.jpg Los usuarios recibieron facturas con abultados aumentos.

“En el caso de la ciudad de Rosario, como todas las que están desde San Jorge hacia el sur, que entran en el nuevo esquema de zona fría que comenzó en agosto del año pasado, teniendo en cuenta que la mayor parte de las facturas del 2021 no tuvieron todavía este descuento porque entra en vigencia en agosto, prácticamente las facturas del invierno pasado y las de éste serán bastante similares”, subrayó.

Cómo evitar intoxicaciones

Ante la llegada de la época de las bajas temperaturas, Romagnoli aprovechó la oportunidad para advertir sobre las consecuencias graves de inhalar monóxido de carbono y remarcar la importancia de que los usuarios del servicio conserven en condiciones sus aparatos alimentados a gas natural.

“Estamos en un momento en que el frío nos obliga a tener aparatos de calefacción encendidos con los espacios cerrados. El monóxido de carbono es un gas imperceptible al olfato y a la vista, pero que adormece y en algún caso puede ser fatal porque es muy tóxico. Es un gas que proviene también de la mala combustión en un brasero o en estufas a leña o kerosene”, precisó.

En ese sentido, Romagnoli aconsejó: “En el caso de utilizarse calefacción con gas natural, se debe verificar que la llama de los aparatos esté siempre de color azul. Si no es así, es necesario hacer una revisión. Chequear que las paredes no estén tiznadas, otro signo de que se produce monóxido de carbono, y mantener la ventilación de los ambientes con las rejillas reglamentarias. Además, no hay que tener estufas en las habitaciones si no tienen sistemas de tiro balanceado”.