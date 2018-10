Ganarle alferrocarril por miedo a los robos

El deceso de Sandra Arévalo, quien fue arrollada por un tren en el cruce de Francia al 4300, puso en agenda una práctica tan arriesgada como advertida por los vecinos de la zona con el fin de zafar de los robos. "Peatones, motos, bicis y hasta los autos le quieren ganar al tren para evitar que los asalten", dicen los vecinos de Francia y Cagancha.

Norma es vecina próxima al paso a nivel. Según contó a La Ocho, muchos cruzan porque "si se quedan parados, les roban. Nadie quiere esperar. Vienen motos y autos; se apuran para pasar y por eso los accidentes. No quieren esperar ni dos minutos".

Gabriel es uno de los tantos vecinos del barrio Acindar movilizados por la inseguridad. La zona es compleja y los cruces de vías férreas coexisten con asentamientos irregulares. Todo está muy al límite para cruzar.

"Si bien hay cámaras, uno está a la merced de lo que pase. Roban de a dos caminando o en moto y si la policía quiere seguirlos se le complica porque tiene que dar toda la vuelta, mientras ellos se meten para el lado de Avellaneda y Vía Honda", comentó a La Capital al afirmar que el tema no resulta novedoso. "Cuando estás parado quedás a merced de una rotura de vidrio o el manoteo de una cartera por la ventanilla. O si estás en moto te empujan y se roban. Van de a pie o son motochorros que se meten por las vías, ¿cómo los atrapás?", se preguntó el vecino.

Si bien no es una problemática excluyente del sudoeste, la arriesgada práctica de muchos ciudadanos no resulta inédita para Acindar. "Quieren ganarle al tren para que no les roben", indicaron.

Quizás es lo que Sandra Arévalo haya intentado. Pero, a la imprudencia, le sumó otro factor de alto riesgo: los auriculares puestos. El 3 de septiembre pasado, en Villa Gobernador Gálvez, sobre el paso a nivel de calle Libertador, Nelver, un joven de 25 años, cruzó la vía con los auriculares colocados y, tras tocarle en reiteradas la bocina,un tren lo arrolló y le provocó la muerte.