Funcionarios de Niñez fueron al Concejo y negaron que haya un escenario de desborde del área

Así y todo, dijo que “no" cree que la situación actual sea de desborde y planteó y la necesidad de abordar un trabajo para fortalecer los lazos interinstitucionales a la hora de dar respuesta. También reclamó "una mayor cohesión y articulación de los organismos" para evitar la fractura del sistema de protección de niños de 0 a 18 años.

Recursos capacitados

Si bien consideró la reunión como "un buen encuentro", la presidenta de la comisión, la concejala Susana Rueda consideró que "en términos generales lo que aparece de las respuestas que traen los funcionarios son tensiones interinstitucionales, que son las que terminan haciendo que muchas de estas situaciones que atraviesan niñas y niños no tengan respuesta, o se dilaten. "Aparecen situaciones donde no se toma el problema porque no es de salud, no es de Niñez, a veces también hay tensión porque con el Sistema Penal Juvenil, además de problemáticas de consumo de los propios chicos o de los adultos a cargo, hay una complejidad que no se aborda".

Para Rueda, "el sistema (de protección) no alcanza una flexibilidad suficiente para poder dar respuesta a la complejidad de la problemática social que enfrentamos", y exhibe la urgencia de "contar con muchos más recursos humanos debidamente capacitados y desperdigados en los territorios".

"La demora en las respuestas tienen que ver con que el sistema no está adaptado a la urgencia de cómo han cambiado y están cambiando las situaciones en los territorios", recalcó y destacó una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa durante la reunión quienes integran los servicios locales a través del municipio.

"Ante el acercamiento a un niño o una niña en situación de calle, los operadores se encuentran muchas veces no sólo con ese problema, sino con múltiples ramificaciones: problemáticas de consumo, de narcomenudeo, trata y otras situaciones que requieren la participación de diferentes patas de un sistema que no está lo suficientemente articulado para atender esa complejidad", concluyó.