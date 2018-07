Fuertes diferencias y cruces entre legisladores

En la cuarta jornada de la audiencia pública sobre la legalización del aborto se invitó ayer a 24 especialistas, entre quienes estuvieron el ex ministro de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, y el coordinador del Programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar.

También asistieron la ex diputada nacional María Luis Storani y la médica legista y bioeticista Verónica Vergara de la Fuente, miembro del Colegio Médico de La Rioja. El primero en exponer fue Escobar, quien luego de expresarse a favor del proyecto de legalización aseguró que hablaba "en nombre del gobierno". Escobar ratificó su respuesta cuando el presidente de la comisión de Salud, Mario Fiad, de Cambiemos, volvió a preguntar y el formoseño José Mayans expresó: "No le creo. Usted no habla en nombre del gobierno".



No fue el único cruce, dado que cuando el funcionario sostuvo que en el debate de este tema "se han expuesto argumentos que dan cuenta de la tensión entre la ciencia y las creencias, el respeto y la imposición", el correntino Pedro Braillard Poccard se mostró molesto y le dijo que, pese a estar en contra del proyecto, él "respeta la ciencia" y agregó: "Si tratara de imponer, mi hija de 13 años no usaría el pañuelo verde". Por su parte, el ex ministro de Salud de Jujuy aseguró que "durante 10 años el aborto fue el 28% de las causas de mortalidad materna a nivel nacional", según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación hasta 2015, cifras que fueron cuestionadas por el senador Mayans con los números correspondientes a 2016.