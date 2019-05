Fuertes cruces entre León y Rueda en el debate de concejales

Los candidatos que encabezan cuatro de las cinco listas de concejales que competirán en las elecciones generales del 16 de junio debatieron ayer en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se generaron cruces muy fuertes y pases de factura entre Cambiemos y el Frente Progresista.

Daniela León, de la primera fuerza, le enrostró a la oficialista Susana Rueda que, como ex conductora de televisión, no cubrió la polémica intención de que se instalara el boliche Esperanto en Rosario, que "provenía del lavado de dinero de los narcos más famosos". Y siguió durísima sobre el financiamiento del envío que la tuvo como conductora: "Hay periodistas que han logrado mantenerse en el tiempo porque han recibido pautas oficiales muy onerosas". A lo que sumó que Rueda "nunca ha sido independiente".

La conductora buscó defenderse y señaló: "Tuve publicidad oficial como han tenido todos los programas de la ciudad".

Esta reacción incluyó otra arista crítica hacia la ex edila. Aprovechando el minuto que le correspondía para posicionarse frente a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito e igualdad de derechos, catalogó de "machirula" a León y anticipó que no participará de ningún proyecto conjunto con ella. "Tengo que decir que Daniela León ha dado una estocada que solamente los sectores más machirulos de la sociedad o de la política me habían dedicado en mi época de periodista".

Un rato antes también había mencionado que León pasó por fuerzas como el Frente Progresista, el Frente Renovador y Cambiemos.

En todos los casos, los asistentes al encuentro en la casa de estudios pusieron en evidencia sus gestos de aprobación y rechazo a través de aplausos y hasta abucheos.

En efecto, estas últimas reprobaciones fueron más que estridentes en el momento en que Rueda habló sobre seguridad. "Tenemos que luchar permanentemente con la desigualdad y la migración de la pobreza que viene de otras provincias gobernadas por el justicialismo como Chaco y Formosa". Los estudiantes presentes en el aula 202 de la facultad reaccionaron con silbidos.

En esa línea, tomó la palabra el edil y también candidato del justicialismo, Eduardo Toniolli, quien cargó contra la presentadora Rueda por sus "conceptos racistas", a la vez que indicó que "los números de las migraciones internas la desmienten".

Los temas propuestos por los organizadores fueron Trabajo y Producción; Transporte, Políticas de Género; y Juventud y Cultura. Ademá-s de León, Rueda y Toniolli, estuvo la referente de Ciudad Futura, Caren Tepp, mientras que el candidato de Unite, Osvaldo Cozzoni, no asistió.