Este viernes, fue precisamente Schmuck quien le bajó el perfil a la situación en declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8. Allí, la edila destacó que, según su criterio, "no corresponde ahondar, (Salinas) está su casa haciendo home office; no puedo controlar lo que cada concejal hace en su casa; mientras siga la sesión y este atento...".

"Hemos asistido a tantos episodios complicados en medio de la virtualidad, que esto me parece normal; me parecería hipócrita que no lo haga si estáen su hogar, no le doy importancia" dijo la presidenta del Concejo.

Por último, destacó el funcionamiento del cuerpo, al indicar que "hemos logrado funcionar todo el año a pesar del aislamiento, no dejamos de sesionar; y permitió que todo se pueda ver online, incluso el debate de las comisiones".