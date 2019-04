El padre Ignacio Peries salió al cruce de versiones que indicaban que el gobierno provincial y la Municipalidad le pagaban y solventaban los gastos del Vía Crucis que encabeza cada año en la parroquia Natividad del Señor, que el Viernes Santo convocó a más de 300 mil fieles en barrio Rucci. "Si algún político habla, que sepa cual es la verdad. Ignacio nunca vende a nadie", señaló.

La declaración del carismático sacerdote llegó en el marco de la homilía que brindó el domingo de Pascua en su parroquia. Allí, ante los fieles, exclamó: "Yo nunca hablé de política. En realidad, los políticos empezaron a hablar de Natividad, diciendo que el gobierno provincial y la Municipalidad me pagan y mantienen todo el Vía Crucis. Yo les aseguro... si algún político quiere pagar, que venga, porque me encantaría que paguen", dijo entre risas y generó carcajadas entre la feligresía que lo escuchaba atento.

A renglón seguido, explicó que "la policía provincial, Tránsito y todos los grupos de la Municipalidad, están por una disposición que puso, que en paz descanse, (el ex gobernador Jorge) Obeid, cuando era gobernador".

"Acá ningún gobernador peronista ni los socialistas anularon ese decreto de Obeid. El decía: «Acá vienen muchos enfermos, mucha gente, necesita un poco de orden»", recordó.

En tal sentido, remarcó que lo que se buscó con esa norma fue "dar tranquilidad a la gente, no al padre Ignacio".

Fue allí que tras la aclaración de cómo había surgido el operativo de seguridad que cada año se despliega en el barrio Rucci, disparó por elevación a algún sector de la política que lo había criticado.

"Si algún político habla, sepa cual es la verdad. Yo no hablo de política nunca. Este fin de semana todos querían meter micrófono hablando de política, pero yo trabajo con la fe, no con la política. No soy político", aclaró.

En ese marco, subrayó que él no va a hacer declaraciones a ningún medio de comunicación. "Mi declaración es acá", les dijo a los fieles que concurrieron el domingo pasado a la parroquia de barrio Rucci y trascartón lanzó una frase contundente: "Ignacio nunca vende a nadie".

El viernes pasado, y ante unas 350 mil almas, el sacerdote les agradeció a todos los feligreses por haberlo acompañado a lo largo de los 40 años de su sacerdocio.

En su mensaje de cierre del Viernes Santo, también había dejado en evidencia su preocupación por la falta de trabajo que golpea al país.

"Rezamos por las personas que no tienen trabajo, que no falte el pan de cada día, la obra social ni la salud", dijo desde el altar que se arma cada año a metros de su parroquia y ante una multitud.