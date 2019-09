Docentes de escuelas públicas y universitarias, trabajadores estatales y organizaciones sociales marcharon hoy desde Plaza 25 de Mayo hasta la plaza San Martín en el marco el paro nacional dispuesto por Ctera en solidaridad con la lucha de los docentes y estatales de Chubut y en repudio “a los gravísimos hechos de violencia y represión que sufrieron". Además realizaron un fuerte reclamo contra el ajuste.

Una de las voces cantantes de la jornada fue el secretario general Amsafé Rosario, Gustavo Terés, destacó durante la marcha: "En esta marcha está la docencia toda, desde el nivel inicial hasta la universidad, junto a otros sectores sociales, en contra del ajuste y de la represión, repudiando la política de matonaje sindical del secretario general del sindicato de petroleros de Chubut, que pretende amedrentar la legítima lucha de los docentes de esa provincia".

"Son grupos de sectores marginales -amplió Terés-, no son trabajadores petroleros. Junto a eso está la complicidad del gobierno de Chubut, que liberó la zona. Es una situación nefasta que sabemos que termina mal, como terminaron Mariano Ferreyra, como Maximiliano Kosteki, como el compañero Carlos Fuentealba, como Teresa Rodríguez. Le decimos no a la represión, sí a a legítima lucha de los docentes".

>> Leer más: Hoy no habrá clases en las escuelas públicas, la UNR y la UTN

Terés cargó luego contra los gobierno provincial y nacional y reclamó ponerle punto final a las políticas "de ajuste": "Si te quieren bajar el sueldo, si no te reconocen los aumentos de enero, mayo y de junio, si no quieren aplicar la cláusula gatillo, si la mayoría de los servicios de la obra social están cortados, cómo no vamos a protestar contra el ajuste".

El titular de Amsafé Rosario hizo hincapié en que "el ajuste no se puede hacer a costa de los trabajadores del Estado. Basta de la timba financiera, de estar pendiente de las políticas que diseña el Fondo Monetario Internacional. Hay una casta política y económica que se está beneficiando a costa del hambre y de la pérdida de los derechos de la clase trabajadora ".