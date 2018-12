El Sindicato de Cadetes de Rosario se movilizó esta mañana para protestar "por las condiciones de precariedad" a las que son sometidos quienes trabajan para empresas de cadetería que funcionan a través de aplicaciones para teléfonos celulares.

La protesta se realizó frente al hotel ubicado en Italia al 1100, donde posee sus oficinas o funciona la empresa Glovo.

"La intención es visibilizar el grado de precariedad en la que trabajan los compañeros para estas aplicaciones. Esta vez lo hicimos ante Glovo, pero ya lo hicimos con las otras empresas. En el caso de Rappi, también lo hicimos hace un mes", expresó Gustavo Yedro, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario.

Embed Cadetes escrachan a la firma Glovo por precarización laboral: Gustavo Yedro, titular del ... @laochoam830 https://t.co/F91PifWQRD — RadioCut (@RadioCutFm) 12 de diciembre de 2018



En ese sentido, agregó: "Estuvimos reunidos con autoridades del Ministerio de Trabajo, con concejales y representantes del Departamento Ejecutivo. Parece que nadie ve nada, mientras 300 o 400 compañeros siguen trabajando en extremas condiciones de precariedad. Como nadie hace nada, como gremio hacemos visible esta situación", expresó Yedro.





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Yedro dijo que Glovo "no tiene oficinas propias. O contratan oficinas en coworking o contratan salas de hoteles. En el caso de Rappi, estaban en el hotel Viena de Ovidio Lagos al 500, al lado del Ministerio de Trabajo, con una impunidad total. Glovo, después de haber estado en varios lugares, se estableció en el hotel de Italia al 1100. Por esa razón hacemos la protesta allí. Esta empresa a la vista de todos, sigue contratando a la gente en absoluta precariedad. Se siguen abusando de la necesidad de trabajo que hay".





aglovo2.jpg Italia al 1100. El Sindicato de Cadetes protestó frente a las oficinas de Glovo. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.



Yedro denunció que estas aplicaciones "contratan extranjeros flojos de papeles, pero la ilegalidad con la que se mueve esta gente no tiene nombre. Y lo hacen delante de la cara de las autoridades".





>> Leer más: Estalló una fuerte polémica por las APP de cadeterías





"Nuestra actividad ya viene golpeada por la crisis, pero con estas aplicaciones recibimos un golpe más. Estas aplicaciones pagan entre 30 ó 40 pesos por viaje cuando una cadetería legal paga entre 70 y 80 pesos. Estos servicios pueden ser seductores para el consumidor, pero detrás de ese beneficio hay precarización en su máxima expresión. Estas aplicaciones son La Forestal del Siglo XXI. Además, estas empresas no pagan ningún canon, no tributan. Se llevan todas las ganancias. No dejan nada al municipio".