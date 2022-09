Quién paga el consumo de luz de las guirnaldas para "ambientar" la zona gastronómica de Pichincha 

Para argumentar el reclamo sobre las guirnaldas los vecinos hicieron un relevamiento por la zona. En ese sentido detallaron que en cada una de las 52 intersecciones del sector que hace años atraviesa un gran crecimiento gastronómico hay aproximadamente 80 luces colgadas del alumbrado público.

Con esa información, llegaron al dato de que son en total 4.160 lamparitas que están encendidas 13 horas por día, pero que a veces permanecen alumbrando las 24 horas.

Siguiendo con esa ecuación, detallaron que "cada luminaria consume 7 watts por hora (Wh). Las 4.160 consumen 30 kilovatio por hora (kWh) por hora y en 13 horas son 390 kWh".

"Si se considera que la EPE factura la energía cada 60 días, las guirnaldas de las esquinas de Pichincha consumen en ese lapso 23.400 kw bimestrales, o sea el gasto en electricidad de aproximadamente 40 casas tipo", advierten.

Ante esta situación, los vecinos aseguran que "las guirnaldas de las esquinas de Pichincha son un gasto innecesario y no solicitado que pagamos entre todos, para promocionar una movida que tiene beneficios privados y que no mejora el alumbrado público".

>> Leer más: Vecinos de Pichincha reclaman al municipio que los bares saquen las mesas de las calzadas

Los vecinos del barrio de Pichincha no se cansan de reclamar contra los ruidos molestos que genera la intensa movida gastronómica y de salida nocturna en esa zona. Se quejan de la falta de controles por parte de la Municipalidad y dicen que sus reclamos no tienen respuestas. Aseguran que en sus hogares viven un infierno por los inconvenientes que les conlleva la gran afluencia de jóvenes a esa zona de la ciudad.

https://twitter.com/VPichincha/status/1568206958968115201 Hasta cuándo este privilegio a los bares @pablojavkin !!! Los otros comercios del barrio también podrían avanzar sobre la vereda? O los vecinos ampliar su living o agregar un dormitorio usando el espacio público ? Los bares deben volver al lugar por el que fueron habilitados pic.twitter.com/ymdgLXQp9H — Vecinos de Pichincha (@VPichincha) September 9, 2022

El 22 de julio pasado publicaron una carta de lectores en La Capital, firmada por numerosos vecinos, dando cuenta de esta situación: "Rosario, qué te están haciendo. No empezaré por la añoranza de la Rosario que fue, sino por la angustia de la Rosario que es, y la bronca por la Rosario que quieren, que quieren claramente las autoridades, ya que no poner límites y control es ser cómplices y artífices del vandalismo que hoy es el barrio Pichincha. Las imágenes de violencia con peleas y asistencia de ambulancias es común y diario ni hijos de famosos se han salvado. Sexo callejero en las veredas, en las puertas de las casas, los contenedores de basura convertidos en baños con olores fétidos que perduran aún en la semana. Gritos y cánticos futboleros a la madrugada por pasajes y avenidas cual aguante de hinchada que sale recién de la cancha. Temor por salir y encontrarse con pandillas, no poder ingresar a casa porque hay autos estacionados arriba de veredas cubriendo las entradas. Robos delante de todos, miedo de todos los vecinos porque no podemos defendernos, porque no pasa un control policial, porque nadie de la Municipalidad toma nota a las múltiples denuncias, porque simple y sencillamente ya está decidido. O mejor dicho, lo han decidido por nosotros, que esto sea el “arréglense como puedan”. En este orden de caos que han logrado y en el que nos han metido, que como comentaba no tiene límites, ahora empezaron los fuegos artificiales callejeros delante de todos, las palmeras de avenida Francia, los contenedores de Brown y Jujuy son testigos de estas escenas. ¿Qué es lo que sigue en este caos? Señores, estamos convencidos con esto, que a esta altura la única cultura que se propone es la del oprobio, tampoco pondré de excusa mi sueño y el de todas nuestras familias, tampoco les diré que piensen en los niños que ven todos estos ejemplos, sólo espero la reflexión y la acción, de evitar siniestros y desgracias que pueden ser evitables, las decisiones y los lamentos del después no sirven de nada, sólo dan más asco".