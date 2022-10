Frigoríficos de la región centro comienzan un paro en contra del troceo de carne

La cámara que los agrupa en Santa Fe advierte que el sistema que pone fin a la media res no contempla el uso de medios mecánicos. El gobierno alega razones sanitarias y busca transparentar el mercado

Ante esa situación, los frigoríficos de la región centro comienzan un paro de actividades por tiempo indeterminado contra el troceo de la carne que pone fin a la media res. Sebastían Bentayán, gerente de la Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe, dijo que implica una inversión muy importante y que la normativa no contempla el uso de medios mecánicos.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el empresario señaló que su sector estaba de acuerdo “en salvaguardar la salud de los trabajadores". Pero fundamentó sobre el paro: "Tuvimos que llegar a esta medida porque no se contemplaba, como se venía haciendo, la utilización de medios mecánicos para bajar la media res del camión al comercio minorista. Esto acarrea una inversión muy importante que deben hacer los frigoríficos”.

Bentayán sostuvo que “desde el gobierno nacional habían anunciado planes de financiación para contemplar esta contingencia, que no llegaron o que no llegaron en la medida en que se habían comprometido. Esto afectaría no sólo a los frigoríficos, sino también a los transportistas y a los carniceros”.

“Entonces nos vemos obligados a anunciar esta medida de protesta que consiste en que hoy no vamos a recibir hacienda y mañana implementaremos un cese de comercialización y faena por tiempo indeterminado hasta tanto las autoridades nacionales nos convoquen para ver cómo destrabar esta situación”, añadió.

Al ser consultado sobre si el malestar del sector empresario también estaba enfocado a los gobernadores, el representante de los frigoríficos remarcó: “Los gobiernos provinciales, cuando mantenemos las reuniones, apoyan, no sólo a nosotros, sino a toda la cadena de comercialización, pero después no hay una acompañamiento expreso cuando tenemos que ir ante las autoridades nacionales”.

“El conflicto se destrabará en forma inmediata si se pueden incorporar los medios mecánicos para trabajar la media res. Hay muchas personas que salieron a decir que con el troceo muchas cuestiones serán mejores y habrá una serie de beneficios. Y eso no es así. Tal como está presentada la normativa, habrá un incremento del 20 por ciento del valor en góndola. En definitiva, siempre es lo mismo, es el consumidor el que tiene que abonar”, agregó.

Finalmente, Bentayán anticipó que si no hay una solución en estos y la medida de fuerza se ratifica en la tarde hoy “probablemente entre jueves y viernes comenzará a haber faltante, porque la mercadería en cámara no aguanta una semana“.