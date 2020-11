Frenética búsqueda de fondos para destrabar el paro de colectivos esta semana

Este jueves la evolución de los sucesivos planes de lucha cumplirán 85 días a lo largo de un 2020 marcado por los inconvenientes en el cobro de haberes de los trabajadores a quienes se les discontinuó reiteradamante el cronograma salarial.

En este octavo día de corte de crédito laboral para exigir el cumplimiento del 50 por ciento de octubre pendiente, las autoridades municipales y provinciales activaron un nuevo Plan B para ponerle un freno a la acumulación de jornadas sin la circulación de coches.

Apuesta

“Vamos a intentar cubrir el faltante, haciendo un esfuerzo entre provincia, municipio y las empresas de transporte para reunir los fontos y así volver a renudar el servicio”, indicó ayer a La Capital el intendente Pablo Javkin.

Con esta pretensión, los funcionarios locales buscarán con el gobierno nacional un esquema de previsibilidad para los dos meses que restan del 2020. El antecedente no es bueno. En el último trimestre, Nación acordó enviar regularmente los fondos, pero al mes se discontinuaron y volvieron las medidas de fuerza.

“Empezamos las gestiones para intentar cubrir este faltante, haciendo la salvedad que tanto el municipio como la provincia están al día con sus pagos. Todo dependerá de lo que este jueves se pueda avanzar”, indicó Javkin para mostrar su plan alternativo.

Mirando hacia el 2021, muchos piensan en jerarquizar en los presupuestos las partidas en subsidios para el transporte después de un año conflictivo. En Santa Fe debutará además el Boleto Educativo Gratuito con una partida de mil millones de pesos asignada a Rosario a tal efecto. Además, Javkin ya envió al Concejo una proyecto de ordenanza para que el 80 por ciento de lo recaudado de las infracciones de tránsito por videomultas vaya al Fondo Compensador del Transporte.

Para miércoles o jueves

Amén de los esfuerzos que anunció el intendente puso en marcha para adelantar con partidas locales la deuda del 50 por ciento de octubre para los choferes de UTA, su titular Sergio Copello no le cerró la puerta a esta alternativa pero fue escéptico con los plazos.

“El martes participamos de una audiencia (con funcionarios del Ministerio de Trabajo, los empresarios de Fatap y la representación de UTA) donde lo que allí se sacó como conclusión que hasta la semana que viene no cobramos. Con buena voluntad y suerte miércoles o jueves próximos. No vemos otra opción. Si Javkin quiere adelantar antes los fondos, tiene ya la emergencia aprobada como herramienta para hacerlo y accionar”, consideró Copello.

Maraña

Una vez más, la danza de las resoluciones se apoderó de los llamados telefónicos entre Capital Federal y el interior. Trascendió que la resolución para cumplimentar unos 4 mil millones de pesos para distribuirlos entre las provincias ya está confeccionada, pero aún no se publicó en el Boletín Oficial.

“Una vez que esto suceda se ingresa en una maraña burocrática porque las provincias tiene que ratificar y firmar los convenios correspondientes. Esto que sucede cada dos o tres meses provoca que se dilaten los tiempos y por consecuencia la llegada de los subsidios nacionales para que cobremos”, enfatizó el dirigente sindical.

Mirando al último mes del año, el titular de UTA Rosario advirtió: “Diciembre es un mes álgido por las Fiestas, ojalá encontremos una solución, por las familias de nuestros compañeros para que la transiten con tranquilidad de haber cobrado el sueldo. Hemos demostrado nuestra contundencia con la movilización de este miércoles donde las propias bases en una asamblea abierta nos empujaron a seguir con el plan de lucha”.

Otra masiva y ruidosa marcha de los choferes copó las calles céntricas

Gran cantidad de choferes de colectivos se concentraron en el mediodía del miércoles en la puerta de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y marcharon hacia la Municipalidad y la sede de Gobernación para exigir una solución al conflicto gremial que ya lleva 85 días a raíz de la deuda salarial que las empresas mantienen con los choferes.

“En estas condiciones no vamos a seguir trabajando”, aseguró en plena marcha el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sergio Copello quien agregó: “La plata no está para nosotros y en estas condiciones no vamos a seguir trabajando. Todos se pasan la pelota y los trabajadores nos seguimos endeudando”. La movilización de este miércoles contó con la masiva adhesión de los afiliados al gremio. Un hecho que replicó lo ocurrido en mayo pasado cuando comenzaron a desatarse los primeros inconvenientes en el cobro de salarios.