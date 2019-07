"Frazadazo" para reclamar por la falta de gas en 18 escuelas

"Con frío no se puede aprender", fue uno de los reclamos que esta mañana se expresaron frente al Ministerio de Educación, en Echeverría 150, donde Amsafé Rosario convocó a una protesta para solicitar que se reconecte el suministro de gas a 18 escuelas.

Uno de los integrantes del comité mixto de higiene y seguridad del gremio, Edgardo Sauan, advirtió que la situación "es desesperante", y que hubo varios planteos al Ministerio de Educación para que tomaran medidas para evitar esta crisis.

"Creemos que pueden ser más de 18 los establecimientos afectados. Hay escuelas que hace más de un año que no tienen suministro, no se puede realizar la vianda de todos los días, están en estado desesperante, los salones están helados, se quiere calefaccionar pero las líneas no soportan la carga y a la hora se quedan sin luz en toda la escuela", precisó en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

"Ya hace dos años que se presentaron los reclamos al Ministerio de Educación, hay escuelas que suplieron con garrafas en las cocinas, pero ahora el drama es el frío que pasan los alumnos", agregó.

"Está bravísimo, en estado desesperante, los chicos están enfermos, no se pueden calentar los espacios, los docentes siempre están dispuestos a dar clases, está muy complicado, porque se van enfermando", alertó.

El dirigente gremial indicó que la idea es salir adelante junto a la cartera educativa. "Son momentos muy difíciles y estamos tratando de aguantar como se puede", cerró.