Fontanarrosa: el oído absoluto del hincha de fútbol

Hay una forma de escribir de fútbol que está a mitad de camino entre el bar y la biblioteca. Fontanarrosa no debe ser su inventor pero difícil enfocar, parodiar y contar este deporte como él lo hacía. Hace años publicó un libro sobre los grandes equipos argentinos que se llama "No te vayas campeón". Es una maravilla cómo describía allí nombres de jugadores y entrenadores, comparaciones de estilos, recuerdos completamente antojadizos e incógnitas del juego horneados por un humor que no elude jamás un toque de premeditada estupidez que es, imprescindible, un elemento sustancial de todo lo que rodea a este mundo.