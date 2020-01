El titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), Claudio Leoni, solicitó hoy una urgente apertura de la discusión paritaria para establecer una forma de actualización de los salarios de los empleados públicos santafesinos.

"Nosotros tenemos vencido el acuerdo salarial en el sentido en que este mes se tiene que pagar el aumento del mes de diciembre, además de ese 4,1 por ciento a cuenta de futuros paritarias que ya lo hemos cobrado", especificó Leoni en declaraciones a La Ocho.

"Queremos sentarnos rápido en una mesa para que en febrero tengamos un panorama de cómo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y cómo ayudar a municipios y comunas para salir de la crisis", pidió para insistir con la pronta convocatoria a paritarias.

En ese sentido, el dirigente aclaró que el sector que representa "reconoce la crisis", y plantea estos temas "desde el inicio del pacto fiscal porque hemos sido grandes opositores ya que sabíamos los resultados que íbamos a tener".

"Nos parece que fue un buen paso convocar a los intendentes, pero también tienen que convocar a los trabajadores", dijo para postular que "el ámbito institucional para discutir es la paritaria".

Leoni solicitó que "las medidas que se tomen tienen que ser coherentes, en el sentido que no se destinen a ajustar las cuentas públicas en los salarios de los trabajadores, porque no somos responsables de lo que ocurre".

"Cuando dicen no podemos pagar clausula gatillo porque no da la recaudación, también deben decir que hay cosas que no se hicieron, como habilitar a municipios a usar como recurso corriente las obras menores, se eliminó el fondo solidario", cerró.