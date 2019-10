Festival de multas por creer que no regía el parking medido

Una vez más no fueron pocos los rosarinos que recibieron una multa ayer al creer que no estaba en vigencia el estacionamiento medido. Lo mismo había sucedido el 8 de julio y el 19 de agosto, que al igual que ayer fueron días no laborables con fines turísticos, una jornada que no exime del pago del estacionamiento, que sólo incluye los feriados.

Esta situación ya había encendido una agitada polémica en el Concejo Municipal, que esta semana se volverá a reeditar. Es que según precisó ayer el edil de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, "se hace imperioso solucionar las falencias que afectan la rutina cotidiana de los habitantes de la ciudad".

"Es indudable que hay una confusión entre los ciudadanos con respecto a los días no laborables con fines turísticos y los días no laborables", destacó el edil. En tal sentido, puntualizó que "es menester adecuar la normativa para que las jornadas no laborables con fines turísticos se asimilen al funcionamiento de la ciudad tal como lo son los días sábados o los medios feriados (Jueves Santo o Día de Nuestra Señora del Rosario)".

En efecto, la ordenanza que rige hoy el sistema de estacionamiento medido fija que el mismo entra en vigencia de lunes a viernes, de 9 a 20; y sábados y medio feriados, de 9 a 12; al tiempo que los domingos y feriados es sin cargo. Nada dice de los días no laborables con fines turísticos.

La confusión generó un vendaval de multas en el área concesionada, situación que Cardozo pidió rever, al igual que las que se labraron en los dos días laborables anteriores.

A raíz de esto, presentó un proyecto de decreto en que prevé "modificar los horarios de estacionamiento medido en la zona de concesión de manera que queden establecidos de lunes a viernes, de 9 a 20; sábados, medio feriados y jornadas no laborables con fines turísticos de 9 a 12, y domingos y feriados sin cargo".

El edil insistió e el hecho de que se "deje sin efecto todas las infracciones de tránsito por estacionamiento medido realizadas a partir de las 12 horas de los días 8 de julio, 19 de agosto y ayer" y puntualizó que "el Departamento Ejecutivo deberá cumplir con lo encomendado en el artículo precedente adjuntando la documentación respaldatoria de lo actuado, en un plazo que no excederá los 45 días de comunicado el presente".

Así y todo, subrayó que "teniendo en cuenta la confusión que el tema había generado en los feriados no laborables con fines turísticos anteriores, bien se podría haber previsto que, de no modificarse la ordenanza, este tema se iba a repetir, tal como sucedió".

En la primera mitad del año se habían labrado en la ciudad más de 80 mil actas a vehículos mal estacionados, una de las infracciones más comunes.

Ya durante los días no laborables con fines turísticos anteriores, Cardozo había sido taxativo al remarcar que por este tema "entramos en colisión con la Municipalidad por la diferencia en los criterios. Para nosotros, tendrían que haber tomado el día como no laborable. Incluso, la misma Municipalidad está de asueto, pero el resto de los ciudadanos, no". Una postal idéntica a la de ayer.