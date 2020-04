El presidente Alberto Fernández respaldó el proyecto que el diputado nacional Máximo Kirchner presentará en el Congreso, y que contempla un impuesto extraordinario para aquellas personas que entraron en el último blanqueo de capitales y mostró su rechazo ante la idea de bajar los salarios de la administración pública.

Fernández consideró que tiene "más lógica" exigir un aporte a los que más ganaron o se beneficiaron "por el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos".

"Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a Carla Vizzotti, que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus", afirmó en declaraciones a El Cohete a la Luna, en una entrevista con Horacio Verbitsky .

"La ley tiene una lógica mucho mayor que el proyecto de los que dicen demos algo de nuestro sueldo", agregó.

"No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde", remarcó y consideró "más razonable lograr recursos para el combate contra el coronavirus mediante un impuesto "a los que más han ganado".

"Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25 por ciento de sus sueldos, está muy bien. Pero quiero decir que el 25 por ciento del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del presidente de la República", sostuvo Fernández.

Reivindicación de la política

"Yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", continuó el mandatario y fue contundente: "Ninguno de esos funcionarios tiene empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante", añadió.

"Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica", dijo en el mismo sentido sobre los reproches a los políticos que surgieron por la pandemia. Y afirmó: "Si la política tuvo personajes que han desmerecido a la política yo no soy una de ellos, y los que me acompañan tampoco".

"Los servidores públicos vivimos de dedicar todo nuestro tiempo al servicio público", dijo.

Al ser consultado sobre el proyecto que busca recaudar dinero para el combate a la pandemia mediante un impuesto extraordinario a quienes participaron en el blanqueo de capitales de 2017, y otras iniciativas similares presentadas por el bloque del Frente de Todos, señaló que "eso tiene una lógica mejor", y consideró justo que aporten "los que más han ganado, o los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado por no pagar impuestos".

Por otra parte, Fernández negó que con la llegada del coronavirus haya cambiado las prioridades, aunque admitió que redujo la importancia que hasta su aparición tenían la negociación de la deuda externa y el control del déficit central. "Es la hora del Estado, es la hora de la inversión pública", concluyó.