Fein y Pullaro cruzaron a Bullrich por las fuerzas federales

La intendenta Mónica Fein y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, salieron al cruce de las declaraciones a través de las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, avaló la propuesta del precandidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, quien sostuvo que el gobierno nacional salde la deuda por coparticipación que tiene con Santa Fe con el envío de fuerzas federales a la provincia.

"Los santafesinos pagamos las fuerzas federales, no es necesario que nos las vuelvan a cobrar", disparó Fein, durante la firma de convenios para fortalecer la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y añadió: "Quieren que paguemos dos veces algo que ya pagamos y que la Ciudad de Buenos Aires tiene gratis".

Molesta, Fein añadió: "Parece que pretenden castigarnos a los santafesinos", y explicó: "Con esta propuesta no hacen más que reconocer que las fuerzas federales son de la Ciudad de Buenos Aires y que las pagamos entre todos".

Por su parte, Pullaro tampoco coincidió con la iniciativa. "No la veo bien, creo que ningún santafesino puede ver bien que el gobierno nacional nos pague una importante deuda que fue sentenciada por un fallo de la Corte con dinero de los santafesinos, la verdad es un error de concepto y de criterio", afirmó.

Obras

"Nosotros con ese dinero, que fue fruto de lo que nos descontaron incorrectamente e ilegalmente de la coparticipación, queremos hacer más rutas, llevar a cabo políticas de salud, educativas y de seguridad provincial", manifestó.

Además Pullaro indicó que en otras provincias como Córdoba y Buenos Aires no se gira dinero por el envío de efectivos federales. "En otras provincias no pagan, entonces, lo que no pagan otros por qué lo vamos a pagar nosotros", se preguntó y aseguró que "lo que corresponde es que las fuerzas federales también estén en diferentes provincias colaborando y acompañando las políticas de seguridad".

Bullrich participó el martes de un acto en la ciudad de San Lorenzo durante el que calificó de "lógica" la propuesta del candidato a gobernador e intendente de Santa Fe, Corral. "Es muy difícil para la Nación sostener a una cantidad de efectivos de manera permanente en una sola provincia", señaló la titular de la cartera de Seguridad, quien detalló que en la provincia hay 3.600 efectivos en Santa Fe.