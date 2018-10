La intendenta Mónica Fein destacó hoy que los recortes de recursos planteados en el Presupuesto nacional 2019 repercutirán en las economías provinciales y municipales y, en ese contexto, destacó que "se vienen meses difíciles y vamos a ser lo más austeros posible".

"Estamos esperando el presupuesto que el gobernador va a mandar a la Legislatura porque es muy importante para poder enviar nuestro presupuesto al Concejo. Se viene meses difíciles, vamos a hacer la mayor austeridad posible en todos los recursos y vamos a buscar alternativas", señaló esta tarde la intendenta.

De todos modos, enfatizó que no habrá recortes en área vitales "como la salud, por ejemplo, porque tenemos una mayor demanda" o en otros esenciales como "alumbrado, barrido o limpieza. Podemos limpiar algún día menos, pero esa es nuestra función como municipio. Iremos más lento con la obra pública, que es la única variable que vemos viable".

Luego Fein, en declaraciones al programa "Rosario de tarde", que se emite por Canal 5, se refirió a los dichos del diputado nacional Federico Angelini, quien ayer trató de "irresponsables" a los dirigentes que dijeron que se sacaban los subsidios al transporte.

"Me parece que hay que poner las cosas en números. La provincia dijo que va a recibir 8.000 millones menos de recursos. Y yo le tengo que ir a pedir recursos. El gobernador me va a decir que no tiene por qué darme si no los tiene. Lo que figura en el Presupuesto es que de 47 mil millones, sólo figuran 6.000 millones de pesos de subsidios. Incluso, el 1º de enero dejo de recibir por mes 130 millones de subsidios nacionales que llegaban por mes de subsidios al transporte", se quejó la titular del Palacio de los Leones.

"Ahora -continuó la intendenta- tengo que sentarme con el gobernador para solicitarle que, con los dineros que reciba, subsidie al transporte. Lo mismo pasa con el boleto interurbano. Por eso no está claro más allá de esta idea de que los recursos están".

Por otra parte, Fein destacó que el tema de subsidios "no es motivo para discutir entre nosotros. Nuestro objetivo es que el sistema de transporte funcione y que no tenga una tarifa imposible de pagar. Y que no digan que hacer federalismo es transferir a las provincias y municipios responsabilidades. Hacer federalismo es distribuir recursos".





Fein también volvió a referirse al clásico y negó que jugarlo en cancha neutral era la única alternativa que quedaba: "No, yo lo dije desde el primer día. Creo que el clásico se tiene que jugar acá, con gente de los dos clubes. Pero la Copa decidió otra cosa. Creo que tenemos que bajar la idea de dejar de proclamar que lo que van a existir son problemas y que tenemos que trabajar para que no existan. Tenemos que trabajar para que todos podamos disfrutar un clásico en familia".