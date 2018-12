Fein prometió más controles sobre taxis y remises

"Que no quede un remís en manos de Los Monos. Estamos yendo a fondo y eso es lo importante". Las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la , tras las balaceras al Concejo Municipal y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) provocaron la inmediata reacción de las principales autoridades del Palacio de los Leones. La intendenta Mónica Fein dejó en claro sus intenciones de "hacer más controles con la policía motorizada", y señaló que están a disposición de los fiscales "los nombres de taxistas y remiseros, que no tienen antecedentes"; mientras que el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, recalcó que no hay registro de que la banda narcocriminal Los Monos participe legalmente de la explotación de un servicio público. Además, consideró que el planteo que Bullrich bajó desde Nación "no tiene que ver con el sistema formal". Si bien no es la primera vez que se vincula a la familia Cantero con ese negocio, insistió en que "no surge a primera vista" esa relación.





Como ya lo hizo en otras oportunidades, la responsable de Seguridad de la Nación vinculó la saga de atentados que la ciudad viene sufriendo desde mayo de este año —ya con una decena de imputados y con Ariel Máximo "Guille" Cantero sindicado como el autor intelectual de los mismos— al avance de la Justicia sobre las organizaciones criminales.

"Las bandas que asolaron Rosario durante tantos años están siendo juzgadas con condenas de largo aliento y ejemplares, y todo esto genera un intento de recuperación de un territorio perdido", consideró la funcionaria. En relación a las estructuras económicas que las sostienen, afirmó que se está "yendo a fondo" y allí los vinculó a la explotación de los servicios públicos de la ciudad al pedir "que no quede un remís en manos de Los Monos".

Sin vínculo

En respuesta a la referencia puntual, el secretario de Gobierno negó ese vínculo, al menos con el negocio formal y legal de taxis y remises. "No surge así a primera vista", dijo Leone y aclaró: "El problema no se presenta con el sistema formal de taxis y remises habilitados en los que peones y titulares tienen muchos requisitos que cumplir tanto técnicos como administrativos".

De hecho, entre 2015 y 2018, el trabajo sobre los llamados remises truchos se profundizó y el número de vehículos incautados se cuadriplicó en ese lapso, pasando de 128 detecciones en los controles de 2015 a 588 a finales de este año.

Por eso, el funcionario insistió en que "lo que plantea la ministra Bullrich no tiene que ver con el sistema formal", y explicó que el municipio, desde las áreas de control, trabaja coordinadamente la Justicia y el Poder Legislativo para detectar los servicios ilegales, fundamentalmente de remises. Y remarcó la decisión de "accionar con el Ministerio Público de la Acusación y (los ministerios de) Seguridad provincial y nacional para encaminar estos temas".

Convicción

En una declaración política, la intendenta no sólo dejó explicitada ayer nuevamente su solidaridad "con el Concejo Municipal que es una institución de la democracia", sino que además dejó en claro su convicción de "no negociar con las mafias" y agregó: "No nos vamos a detener aunque quieran amedrentarnos con estos hechos de violencia; Rosario es una ciudad que no baja los brazos".En las acciones puntuales, no sólo señaló que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información que sea requerida, entre ella "los nombres de los taxistas y remiseros, que no tienen antecedentes", sino que además manifestó la intención del municipio de "hacer más controles con la policía motorizada para estar presentes ahí donde nos necesitan los ciudadanos". En este sentido, anticipó "muchos más operativos en la nocturnidad que es donde se dan estas acciones".Además de las potestades del propio municipio, Fein señaló que para las acciones también se pedirá "la colaboración de las fuerzas federales y provinciales, y de la Justicia"; remarcó que "se seguirá trabajando por una ciudad donde la violencia no genere ningún amedrentamiento", y aclaró que se hará "todo lo que se pueda hacer sin mezquindad política".