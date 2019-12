La intendenta Mónica Fein afirmó que el municipio "queda bastante ordenado" y que el mandatario electo Pablo Javkin "ya tiene las reserva que le permitirán el aguinaldo" a los empleados municipales.

En una de sus últimas declaraciones oficiales antes de entregar el mando el mando de la ciudad a Javkin, Fein hizo un balance de su gestión que culmina con algunos sobresaltos financieros.

"Cerrar el año es complejo, pero vamos a cerrar bien. Tuvimos un problema con el transporte por los subsidios nacionales y provinciales, no por problemas nuestros. El lunes vamos a terminar de pagar varias de esas cuestiones", explicó la intendenta.



"Siempre queda un listado de cosas por hacer porque la ciudad siempre tiene desafíos"

"Hoy teníamos que pagar sueldos y hubo un pequeño atraso, pero el lunes vamos a cerrar los pagos", anticipó la titular del Ejecutivo municipal.

Fein dijo que "más allá de los problemas que tiene el país y la ciudad queda bastante ordenado el municipio. Javkin ya tiene las reservas que le permitirán pagar el aguinaldo. Eso ya se lo hemos dicho a los municipales, y ahora hay que seguir trabajando con un nuevo presupuesto para el año que viene".

"Tenemos obras que nos llenan de alegría en distintos barrios, pero siempre queda un listado de cosas por hacer porque la ciudad siempre tiene desafíos. Le he dejado a Pablo una serie de temas que a mí me hubiera gustado hacer como los barrios Saladillo y Mangrullo, un proyecto histórico de la ciudad; seguir con las luces led y seguir mejorando los barrios. Obviamente, Javkin tiene su listado porque la ciudad no va a parar", añadió.