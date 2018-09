La intendenta Mónica Fein censuró la posibilidad de que el gobierno nacional quite los subsidios al transporte, criticó al concejal Roy López Molina por haber apoyado la eliminación del fondo sojero y se indignó porque, estando al frente "de una ciudad de un millón de habitantes", el presidente Mauricio Macri jamás la haya convocado para debatir algún tema.

"Lo llamaría al presidente para que convoque al diálogo y deje de encerrarse con el grupo de Cambiemos. No creo que me atienda, la verdad es que no me ha atendido nunca", expresó.

La intendenta abundó: "Rosario es una ciudad de un millón de habitantes y nunca nos han convocado ni para discutir el Pacto Fiscal. Hemos ido a presentar proyectos, a dialogar, pero nunca nos convocaron. Con esto de la quita de los subsidios al transporte deberían hacerlo", opinó en declaraciones al programa "Los días contados" por Canal 5.

Luego de reunirse con el gabinete social del municipio para analizar los recortes que estudia el gobierno, la intendenta hizo votos para que los mismos no se hagan "en salud, en educación, en las cosas esenciales para la vida cotidiana".

Sobre el fondo sojero (eliminado por el gobierno antes de disponer el aumento de las retenciones), la intendenta puso su mirada en el Concejo y cargó contra el concejal macrista Roy López Molina: "Nosotros somos minoría en el Concejo y requerimos del diálogo con todos los actores. Ahora, la verdad es que cuando nos sacaron el fondo sojero, el presidente del bloque (de Cambiemos) planteó que estaba bien porque en definitiva iban a retirar las retenciones. Resulta que ahora van a recaudar más, pero lo van a concentrar nacionalmente. O sea, lo que él planteaba como justificación hoy no es verdad y el fondo no llega más a los municipios", criticó Fein.

Anticipó que "los concejales nuestros van a presentar el pedido (para que se restituya) y nosotros estamos pidiendo una reunión con los legisladores nacionales. Por supuesto con el gobernador (Miguel Lifschitz) lo hemos hablado, que no nos saquen los recursos a las ciudades".

Con relación a la posible quita del subsidio al transporte de colectivos (unos 960 millones de pesos anuales para Rosario), Fein dijo que si se dispone impactará en el bolsillo de los rosarinos. Y consultada sobre cómo afectará a la puesta en marcha del nuevo sistema de colectivos en la ciudad, dijo: "Vamos a avanzar en el sistema de transporte lo que podamos avanzar. El largo del paso será lo que podamos dar".

"La verdad es que necesitamos más recursos, tenemos más de 200 cooperativas que hacen tareas en distintos barrios... no deberíamos recortar lo que genera trabajo, no lo vamos a recortar", aseguró.