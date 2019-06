Fein: "Estas declaraciones son un sincericidio"

Para la intendenta Mónica Fein, las declaraciones del presidente de Trenes Argentinos, empresa estatal que administra la red ferroviaria nacional, Marcelo Orfila, no son más que "un sincericidio" que explicita la "decisión de la Nación de no invertir fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires". Los 600 millones de dólares invertidos en el recién inaugurado Paseo del Bajo en Capital Federal, como la electrificación de los trenes de Buenos Aires, son para la intendenta el mejor ejemplo de esa posición. En tanto, agregó que "parte de eso se va a pagar todos los argentinos" porque el financiamiento es de un crédito internacional. Pese a eso, redobló la apuesta, y aseguró que "Santa Fe hace rato que sabe que se la tiene que arreglar sola y así lo ha hecho durante mucho tiempo". En efecto aventuró: "Al tren lo vamos a hacer igual".

"No hace falta más que mirar los diarios para darse cuenta de que hay una decisión política de poner todos los recursos en la capital Federal y además que nos hagamos cargo todos los argentinos", insistió la intendenta, y recalcó que Santa Fe "no necesita arrodillarse para que alguien traiga obras a esta provincia, que va a seguir defendiendo su visión federal como ha hecho siempre y discutiendo los recursos que le corresponden, y no lo que quieran dar de lástima".

Fein también puso como ejemplo lo sucedido con las obras del Monumento a la Bandera, sobre el que dijo que actualmente está "secuestrado", y la segunda etapa del Metrobus que "fue compromiso público de la Nación, pero siguen esperando". Y recordó que fue la Municipalidad la que llevó adelante la obra del Apeadero Sur, parada del servicio de tren que une Rosario con Retiro, y que fue entregada a la Nación, tal como estaba acordado, "aunque quedó en estado de abandono", dijo la mandataria.

Sobre la imputación del funcionario al municipio por su inacción respecto de las familias que ocupan y habitan las adyacencias de las vías, la intendenta recordó que "son tierras nacionales" y señaló que "durante mucho tiempo se solicitaron a la Nación alternativas de fondos de viviendas, que tampoco llegaron; se propusieron alternativas que fueron rechazadas y nunca dieron la posibilidad de relocalizar a esas familias".