En diálogo con "Zysman 830" de La Ocho, dijo que "es terrible que no haya justicia y cinco años después encontrar a las familias mucho más angustiadas, porque la justicia no hace olvidar pero repara en algo el dolor".









Minutos antes del sonido de las sirenas, Fein dijo que "la mayoría de ellos (por los familiares de las 22 víctimas fatales) lo que siente es que la Justicia no cumplió". La referencia de la intendenta es que, a cinco años de los hechos, aún no hay fecha para el inicio del juicio oral y público en la causa por estrago culposo agravado, que tiene a once personas imputadas, entre los administradores del edificio, gasistas, inspectores y técnicos de la prestataria del fluido de gas.