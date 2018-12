La intendenta Mónica Fein presentó hoy los primeros 60 colectivos de la flota de la empresa mendocina El Cacique y anunció que en enero sumará unidades alcanzando 140. Aseguró que los trabajadores de Semtur van a mantener los puestos de trabajo. Además expresó su repudio a los ataques al Poder Político y Judicial al referirse a las balaceras ocurridas esta semana contra el Concejo Municipal y la sede de Fiscalía.

"He estado en el Concejo solidarizándome, es una institución de la democracia. Creo que no hay que negociar con las mafias, no nos vamos a detener aunque quieran amedrentarnos con estos hechos de violencia, Rosario es una ciudad que no baja los brazos", señaló la intendenta durante la presentación de los ómnibus de la empresa mendocina El Cacique, que forman parte del nuevo sistema de transporte.

"Estamos con acciones en ese camino, pidiendo la colaboración de las fuerzas federales y provinciales, de la Justicia que esperamos que investigue, avance y encuentre a los responsables, vamos a seguir trabajando por una ciudad donde la violencia no nos genere ningún amedrentamiento", afirmó.



La intendenta prometió que se va a reforzar la presencia en la vía pública para garantizar la seguridad. "Queremos hacer más controles junto a la policía motorizada, con la policía, para estar presentes ahí donde nos necesitan los ciudadanos, vamos a hacer muchos más operativos en la nocturnidad que es donde se dan estas acciones".

"Todo lo que podemos hacer lo vamos a hacer, trabajando juntos sin mezquindad política", aseguró para analizar que estos sectores violentos "han encontrado en el mecanismo de las balaceras una forma de demostrar que tienen poder, que hacen daño, pero lo que decimos es que no nos van a detener".





"Hemos puesto a disposición de la Fiscalía los nombres de taxistas y remiseros que no tienen antecedentes", dijo para señalar que no puede descartar que ese sea el motivo de las últimas balaceras aunque aseguró que ya han investigado a los choferes antes de otorgarles los puestos.

"No nos van a separar, estamos unidos para defender a las instituciones y estamos juntos para eliminar a estos grupos violentos", manifestó.