En su séptimo discurso del año legislativo en el Concejo, Fein fue acompañado por los integrantes de su gabinete y varios vecinos de la ciudad que tuvieron algún tipo de participación especial en la vida de la ciudad, como el astrónomo Víctor Buso, quien tuvo el privilegio de presenciar el nacimiento de una supernova. También la acompañaron varios emprendedores, Norma, una de las madres de la Plaza 25 de Mayo y Omar, del Centro de exCombatientes de Malvinas .

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino se escucharon las palabras del presidente del Concejo, Alejandro Roselló, quien luego invitó a Fein a dar su discurso.

Tras dedicar sus primera palabras a la memoria y a las familias de los cinco rosarinos fallecidos en el atentado terrorista de Nueva York, Fein dijo que "Rosario condena la violencia del fanatismo y se pronunciará siempre a favor de la vida y de la paz".

"Sin apartarnos de lo establecido en la ley podemos decir con gran orgullo que desde hace seis años en Rosario no hay mujeres muertas por causa de aborto".

En uno de sus primeros ítems, Fein señaló que "a pesar de las dificultades, en un contexto macroeconómico adverso, atravesados por un año electoral de alta polarización, con debates que sacudieron la política nacional, a pesar de que el Concejo anterior haya negado la posibilidad de tomar crédito para la obra pública, pero sobre todo, sin renunciar a ninguno de nuestros principios, la gestión del Frente Progresista sigue transformando Rosario con la misma fuerza y pasión como el primer día de gobierno".

Al referirse al Plan Abre, la titular del Palacio de los Leones indicó que "es la herramientas con la que trabajamos para integrar los barrios y equilibrar desigualdades territoriales, buscando siempre ampliar derechos. Seguramente haciendo nos equivocamos, no siempre se obtienen los resultados esperados, pero tengan la certeza que en nuestro programa de gobierno no van a encontrar nunca una política destinada a recortar derechos".

"Si la democracia no es social e inclusiva, si no busca compensar las desigualdades, podremos decir que hay elecciones, pero no podremos decir que hay plena democracia", añadió la intendenta.

Luego llegó el turno de hacer referencia a la trascendencia de la mujer y a la igualdad efectiva de derechos entre ellas y los varones. En ese tópico sentenció que "nadie puede cercenar la voz de las mujeres que buscamos alcanzar la igualdad" y se refirió a la medida de fuerza planteada para mañana y destacó que "por eso mañana las mujeres paramos y le vamos a decir al mundo entero: para todas las mujeres, todos los derechos". Leer más: "El proyecto de despenalizar el aborto lleva mi firma", dijo Fein El tema del aborto también tuvo un lugar preponderante en el discurso de Fein, quien destacó que desde 2012 en la ciudad se aplica el protocolo de interrupción legal de embarazos. "Sin apartarnos de lo establecido en la ley podemos decir con gran orgullo que desde hace seis años en Rosario no hay mujeres muertas por causa de aborto", indicó, al tiempo que destacó que "a contramano de lo que sucede en el país, en Rosario seguimos disminuyendo el embarazo adolescente". Fein03

La intendenta resaltó la tarea de la nueva maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña y puso énfasis en una frase: "Mientras gobierne el Frente Progresista todo rosarino y rosarina seguirá teniendo acceso a una atención integral de su salud".

Al referirse a las obras llevadas a cabo por el municipio, Fein destacó la finalización de avenida San Martín, Rivarola y 27 de Febrero, como la transformación de avenida Francia, Junín y Wilde. Y trascartón sentenció que "con grandes obras hidráulicas como emisarios y el conducto Vera Mujica, y a pesar de haber atravesado tormentas severas, podemos decir que hace 5 años no tenemos evacuados en Rosario".

"Estoy segura, que el 31 de diciembre del 2019, vamos a estar brindando, entre otras cosas, porque habremos cumplido con nuestro compromiso de llevar cloacas y agua potable de calidad al 100 por ciento de los hogares rosarinos", destacó.

Ese ítem Fein lo cerró con una frase que resume su sentir: "Rosario No Para, la ciudad suma obras y se pone a la altura de las mejores ciudades de América Latina".

Tras brindar una mirada sobre la economía del país y la "asfixia" que producen la suba de tarifas y la inflación, Fein resaltó que Rosario tiene "otras fortalezas", destacando la economía social.

También se refirió al juicio a "una banda conocida por todos" y se preguntó "¿dónde está la Justicia Federal para juzgar a Los Monos por narcotráfico?", reiterando un reclamo sostenido.

Al hacer hincapié en el tema seguridad destacó que "no me voy a correr ni un centímetro en la lucha contra la violencia y la inseguridad. No podemos mirar para otro lado, en el medio están los vecinos que quieren vivir tranquilos".

La intendenta Mónica Fein señaló que la gestión del Frente progresita sigue transformando Rosario como el primer día de gobierno"al dejar inaugurada hoy las sesiones ordinarias en el Concejo Municipal.