La intendenta Mónica Fein cuestionó al presidente Mauricio Macri porque les pidió a las provincias y municipios eliminar los impuestos a los servicios para aliviar la carga a consumidores pero no existe una mesa de diálogo entre las partes para discutir el tema. "No nos convoca para explicarnos quiénes son los que tienen que hacer esfuerzos. Y algunos, más que hacer esfuerzos, están ganando mucho", aseguró.

Sobre el pedido de eliminar impuestos, Fein aseguró que "los municipios no tienen impuestos. Y la verdad es que no fuimos convocados ni para discutir el pacto fiscal, ni para discutir el aumento de tarifas, ni para discutir el impacto que significa en nuestro comercios y nuestras industrias".

En ese sentido, aseveró que "me parece que nos tendrían que convocar a discutir cuál es el plan, y después todos podemos hacer un esfuerzo. Que algunos decidan y los demás hagamos el esfuerzo no tiene sentido".

"La ciudad no tiene impuestos. Los que planteó la provincia de Buenos Aires no están vigentes en la provincia de Santa Fe", sentenció sobre la implementación de una rebaja que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal.

Y continuó: "Pero siempre estamos dispuestos a pensar en cómo mejorar. Cómo discutir el IVA, que es el 21 por ciento del total de lo que pagamos. Y en ese camino podemos reducir las tarifas. Pero para eso tenemos que estar en una mesa discutiendo, más que estar escuchando que alguien nos pide que hagamos esfuerzos cuando no nos convoca para explicarnos quiénes son los que tienen que hacer también esfuerzos".

Fein también instó a discutir "quiénes son los que hacen esfuerzos. Si es el pequeño comerciante, el trabajador, el pequeño empresario o los que se llevan el gran negocio de estos temas. Algunos, más que hacer esfuerzos, están ganando mucho".

Ante la consulta sobre si esta situación le genera preocupación, respondió: "Sí. Por supuesto que estoy muy preocupada. El sábado a la mañana estuvimos con el gobernador (Miguel Lihschitz) en una reunión por cloacas en Fisherton Este y una señora me explicó que le llegó una factura de 10 mil pesos de energía. Y me comentó que pagar en tres cuotas no era solución porque le habían llegado 15 mil para el próximo bimestre. Esa es la realidad que están viviendo nuestros comerciantes".

"Estoy preocupada porque un comercio o una pymes ante estas tarifas realmente piensa dos veces en seguir produciendo o no. Y eso va repercutir en el empleo de la ciudad".