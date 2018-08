Fein participó esta mañana junto al gobernador de la inauguración de las obras de ampliación de avenida Junín y allí fue consultada por la votación realizada en la Cámara Alta, que le dijo "no" a la despenalización del aborto.





En declaraciones al programa "Trascendental" que se emite a La Ocho, Fein mostró su satisfacción porque en el debate legislativo se puso como ejemplo de la salud pública rosarina en relación con el abordaje de la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Me sentí muy orgullosa cuando numerosos senadoras y senadoras, y diputados y diputadas, tomaran el ejemplo de Rosario", confesó la titular del Ejecutivo de la ciudad, y agregó: "Estas son decisiones políticas y las toman quienes tienen una clara decisión política de no dejar solas a las mujeres y acompañar y cuidar, tanto el parto respetado como el embarazo adolescente y acompañar y cuidar a aquellas mujeres que están en una situación de embarazo no deseado que pone en riesgo su salud y su vida".

"Creo que Rosario es un ejemplo para el país y lo tenemos que valorar", enfatizó Fein, y agregó: "Esas son decisiones políticas que no se construyen de un día para el otro. Y para tomar decisiones políticas hay que definirse", arremetió luego la intendenta antes de cuestionar al senador Omar Perotti, quien se abstuvo de votar esta madrugada en el Senado.





"Por todo eso creo que es lamentable que el senador (Omar) Perotti, de esta provincia, con miles de personas en la calle, no haya tomado posición", sentenció la intendenta, y señaló: "El hecho de no haber tomado posición significa eso, que no tiene decisión política para llevar adelante ninguna política. Hubiera preferido que definiera para algún lado. Porque definir para algún lado es respetable, pero no hacerlo habla de una falta de convicción de hacia dónde quiere ir él y hacia dónde quiere llevar a la Argentina".