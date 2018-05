La intendenta Mónica Fein reveló hoy que se realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a la que se le adjuntó "todo el material registrado por las cámaras de seguridad", a fin de que se pueda realizar una investigación profunda y determinar si existe una mafia que maneje la parada de taxis de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno.

"No reconocemos ninguna organización que exista, más allá de lo que digan, las paradas de toda la ciudad son libres y nadie puede cobrar por eso", ratificó la titular del Palacio de los Leones, y pidió que "si hay alguien tiene algo que denunciar que vaya a Fiscalía y aseguró que es "muy necesario" que lo hagan para poder llegar al fondo de una cuestión preocupante.





Fein admitió que no desconocía la situación irregular que se suele dar en la Terminal y que por eso "hay cámaras de seguridad, y señaló que le encargó a la titular del Ente de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, para que cite a los choferes que trabajan en la parada de la Terminal para "dejar claro que no existe ninguna cooperativa relacionada con el sistema de taxis".

También, expresó su apoyo a las concejales María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani por los actos intimidatorios de que fueron víctimas. "Acabo de hablar con las concejalas que han tenido un hecho complejo y me he solidarizado con ellas y les he planteado que no vamos a permitir ninguna intimidación a ningún concejal por ningún debate que se haga", reveló.

"Vamos a trabajar para identificar a los autores de agresiones, como lo hemos hecho en un caso, y toda agresión va a ser sancionada como corresponde".

"Hemos establecido un marco de control en la Terminal de Omnibus", destacó Fein hoy en relación con las denuncias que se multiplicaron en los últimos días sobre el accionar de una mafia de taxistas en la parada de la estación de colectivos rosarina y que culminó con la agresión a un chofer de taxis que quedó grabada en un video y se viralizó en las redes sociales.

"Vamos a hacerlo durante todo el día, durante la noche también, es un gran esfuerzo para la Municipalidad peor lo vamos a hacer", detalló la intendenta, y añadió: "Vamos a trabajar para identificar a los autores de agresiones, como lo hemos hecho en un caso, y toda aquella agresión, como tenemos cámaras de seguridad instaladas, va a ser sancionada como corresponde".

Con respecto a los taxistas que en horas de la madrugada de hoy se acercaron al Palacio Vasallo, Fein garantizó que van a ser identificados, y afirmó: "Está trabajando el Ente de la Movilidad, vamos a poder saber quiénes fueron porque en esta ciudad hay un sistema de GPS que permite identificar a todos los taxis".

"Cualquier hecho de este tipo representa un hecho intimidatorio que no vamos a dejar pasar de ninguna manera y vamos a actuar como corresponde"

, enfatizó la mandataria municipal, y señaló que se están llevando adelante las acciones para determinar si la presencia de los taxis frente al concejo buscaba amedrentar a las concejalas Schmuck y Gigliani.





En ese sentido, indicó que el municipio inició una investigación sobre estos hechos, a fin de determinar si tienen relación con la denuncia que las ediles presentaron en Fiscalía por el presunto accionar de una mafia en la Terminal de Omnibus y disparó: "Repudiamos todo acto de violencia, más allá de cualquier debate sindical, no lo vamos a permitir".

Finalmente, Fein ratificó: "Vamos a trabajar para desterrar cualquier hecho de intimidación, para que la Justicia avance en los hechos de violencia y vamos a asumir el control, como corresponde, de la Terminal de Omnibus para que nadie, como en ninguna lugar de la ciudad, se crea dueño de una parada de taxis".













































