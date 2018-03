dura. Fein critica con dureza al gobierno nacional. Atrás, el presidente del Concejo, Alejandro Rosselló. Sebastian Suarez Meccia

La intendenta Mónica Fein inauguró ayer el año legislativo del Concejo con un fuerte discurso político cargado de críticas al gobierno nacional. "Mientras en estos dos años a Rosario no se le autorizó ni un solo dólar de financiamiento externo, Ciudad de Buenos y su área metropolitana, el distrito con mayor riqueza del país, será beneficiado aproximadamente con 4.000 millones de dólares", estimó y sentenció: "Esta situación nos resulta escandalosa, y ya no habla sólo de una discriminación política".

Fein direccionó sus críticas fundamentalmente a la no realización del Metrobus Norte, el escaso envío de fondos para infraestructura barrial y el retaceo del aval que le permitiría a Rosario acceder a créditos internacionales. En relación al Metrobus Norte, dijo que la obra fue "comprometida públicamente", recordó que "debió iniciarse el año pasado", pero destacó que "de manera discrecional se ha direccionado a la ciudad de Morón".

En cuanto a los fondos para infraestructura barrial, señaló que "a pesar de haber presentado numerosos proyectos, Rosario no existe en el presupuesto nacional. Solamente se destinaron 60 millones el año pasado para barrio Deliot. El resto, son obras que veníamos ejecutando con el gobierno anterior", puntualizó.

Un párrafo aparte mereció la falta de avales nacionales para acceder a créditos. "Como ninguna otra ciudad argentina, tenemos un largo historial de cooperación con organismos internacionales. Sin embargo, la Nación nos sigue negando el aval para acceder al financiamiento externo. Aval que no le representa recursos, pero sí representa una decisión política. Esta situación nos impide obtener financiamiento para proyectos de alto impacto urbano, como por ejemplo el proyecto Bajos del Saladillo", detalló.

Rápida de reflejos, trazó una comparación. "A contramano de esta situación, y según publicaciones oficiales, durante el año 2016 y 2017, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo financiamiento externo por 1.440 millones de dólares. A esto se suman los créditos tomados por la Nación y también destinados a obras en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana por otros 1.800 millones de dólares, y que por supuesto pagaremos entre todos los argentinos", aseguró.

A estas cifras, "ya de por sí increíbles, tenemos que sumarle los proyectos con financiamiento internacional, presentados por el gobierno Nacional y que están a punto de aprobarse, otra vez con destino a la capital porteña, lo que computarán unos 1.000 millones de dólares".

Así, concluyó: "Mientras en estos dos años a Rosario no se le autorizó ni un solo dólar de financiamiento externo, Ciudad de Buenos y su área metropolitana, el distrito con mayor riqueza del país, será beneficiado aproximadamente con 4.000 millones de dólares", estimó, por lo que consideró que "esta situación nos resulta escandalosa, y ya no habla sólo de una discriminación política".

En otro orden, aseguró que esta semana comienzan las obras de pavimento definitivo en avenida Sorrento y en barrio La Heras. Y enumeró una serie de proyectos de infraestructura, entre los que incluyó el pedido al gobierno provincial para terminar el Acueducto Gran Rosario y la reconversión del entorno del aeropuerto. Anunció además que en las "próximas semanas" firmará la licitación del nuevo sistema de transporte público de pasajeros.



¿Dónde está la Justicia Federal?



En el marco de sus discurso inaugural del período ordinario de sesiones del Concejo, la intendenta Mónica Fein tampoco ahorró críticas ayer para la Justicia Federal. "Quiero recordar que, por estos días, en el nuevo Centro de Justicia Penal de Rosario se está juzgando a una banda narco conocida por todos. Sin embargo, se la juzga por delitos económicos, estafas y homicidios", puntualizó. Por lo que a renglón seguido se preguntó: "¿Dónde está la Justicia Federal para juzgar a Los Monos por narcotráfico?". A lo que recibió un cerrado aplauso de la militancia que copó las gradas.



Roy López Molina

Concejal Cambiemos



"Es muy fácil tomar la postura de echarle siempre la culpa a la Nación, pero la realidad es que hace 30 años que el socialismo gobierna en la ciudad de Rosario."



Eduardo Toniolli

Concejal justicialista



"Coincido con la mirada crítica al modelo económico de Mauricio Macri, pero decir que en Rosario no hay empresarios que son amigos del poder produce risa".



María E. Schmuck

Concejal frente progresista



"Este es un año clave para avanzar en temas pendientes, como nuevas normas relacionadas con la nocturnidad y un nuevo Código de Faltas y Habilitaciones".



Juan Monteverde

concejal ciudad futura



"No se logra ver con claridad cuál es la estrategia para abordar los dos principales problemas que tiene hoy Rosario, que son la desigualdad y la violencia".



Osvaldo Miatello

concejal compromiso por rosario



"No anunció cuándo comenzará el nuevo sistema de transporte, otra oportunidad perdida. Los rosarinos deberemos seguir esperando que cumplan lo que prometieron".



