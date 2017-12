Fein admitió que le "asusta" pensar en que el gobierno nacional castigue a Santa Fe

La intendenta Mónica Fein aseguró que le "asusta" pensar en la posibilidad de que el gobierno nacional "castigue a alguien que opine diferente o no vote los que decide porque no estaríamos hablando de una república". Así respondió la mandataria ante la consulta sobre si cree que el Estado podría tomar medidas contra la provincia de Santa Fe por su posición en la firma del pacto fiscal, y por el discurso y la votación del diputado Luis Contigiani durante la sesión donde se trató la reforma previsional.

"De sólo pensarlo me asusta", manifestó la jefa del Ejecutivo municipal sobre la posibilidad de que la provincia sufra consecuencias por no alinearse a las políticas nacionales.

"Si un gobierno nacional castiga a alguien que opina diferente o no vota lo que decide el gobierno nacional no estaríamos hablando de una república. Casi estaríamos hablando de un país unitario",aseguró.

En ese sentido, sostuvo: "Hay que aceptar que las diferencias políticas se deben discutir. No creo que uno diga «voy a castigar a Santa Fe porque el diputado del Frente Progresista no estaba de acuerdo con la reforma previsional que le bajaba a los jubilados y a los niños los recursos». Sería grave que pensemos eso. Me cuesta pensar que un gobierno nacional castiga o premia según cómo se encuadra una provincia con las decisiones del gobierno nacional".

Además, aprovechó para poner sobre la mesa la deuda de cooparticipación que el Estado nacional mantiene con la provincia. "Los compromisos que se firman hay que cumplirlos. Espero que el gobierno cumpla con el compromiso que la Corte definió, que es darle a Santa Fe lo que le corresponde".





Y agregó: "Hay que esperar que el gobierno nacional ponga en marzo la propuesta para saldar la deuda que tiene con Santa Fe. Obviamente que la legislatura está esperando esa propuesta. Fuimos a la Corte en el mejor momento de Néstor Kirchner a reclamar lo que le correspondía a Santa Fe. Eso lo tenemos que hacer honrar porque nos jugamos mucho yendo a reclamar. Y tenemos que seguir planteando que cumplan con lo que definió la Corte".