nuevo sistema de transporte que se implementará a partir de enero, y en ese sentido reconoció que la puesta en marcha del mismo pueda sufrir demoras en virtud de los múltiples problemas o puntos que se deben resolver en cuanto al financiamiento del servicio, como también en lo concerniente a los subsidios al combustible que debe implementar el gobierno nacional. La intendenta Mónica Fein habló esta mañana sobre el, y en ese sentido reconoció que la puesta en marcha del mismo pueda sufrir demoras en virtud de los múltiples problemas o puntos que se deben resolver en cuanto al financiamiento del servicio, como también en lo concerniente a los subsidios al combustible que debe implementar el gobierno nacional.





"Posiblemente, el funcionamiento del nuevo servicio sea un poco más paulatino de lo que esperábamos. No podemos hacerlo en forma inmediata. Creo que quizás será un poco más paulatino. En las próximas semanas iremos informando cuáles serán los cambios de acuerdo a los recursos que tenemos", expresó la mandataria.









En declaraciones al programa "Zysman 830", la titular del Departamento Ejecutivo señaló: "Considero que la ciudad no puede soportar un valor del boleto como lo hacen otras ciudades, de 17 pesos. Eso es un impacto imposible de sustentar".





"Tendremos que ir aplicando paulatinamente el proceso, mejorando no tan bruscamente como pensábamos. Salvo que, y no creo que eso sea posible, haya un cambio del paradigma de la distribución de los recursos de nivel nacional. Más allá de las reuniones que hemos tenidos (con la Nación), nos han ratificado que eso no sucederá. Es decir, Capital y el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) siguen teniendo más recursos que el interior. Y el interior sigue soportando los aumentos y tiene que modificar sus tarifas", afirmó la intendenta.









"El interior sigue estando en una situación de discriminación con relación a Capital y Amba. Por supuesto que eso afecta al transporte público de todas las ciudades. Si se observan los cuadros tarifarios que tiene Capital o el Gran Buenos Aires y los que tiene todo el interior, se verá que eso se produce por una distribución inequitativa de los subsidios y por los aumentos en el resto de los componentes del cuadro tarifario, como el combustible", agregó.