"Sin dudas que este fallo es muy bueno para Rosario. Una ciudad que desde hace años viene haciendo esfuerzos para posicionarse como un destino turístico, no podía tener el comercio cerrado los días domingos", subrayó Moschita.

"No se concibe en el siglo XXI que una ciudad turística no tenga actividad comercial los domingos", puntualizó el referente de la Federación Gremial. Moschita fue más allá y recordó que "en pleno debate en Rosario por la adhesión a la ley, Federación Gremial hizo una encuesta entre los consumidores que arrojó que al 80 por ciento le interesaba que el comercio estuviera abierto los domingos. Esas voces no las tuvieron en cuenta, como tampoco lo hicieron con las de muchos empleados, que cobraban más por trabajar los domingos y vieron reducir sus remuneraciones cuando esta ley entró en vigencia", aseguró.

En tal sentido, calificó como "muy positivo" el voto del camarista que ayer inclinó la balanza hacia el lado de los supermercadistas y destacó que "sin dudas este fallo empieza a solucionar las cosas y pone a todos los comercios en un pie de igualdad, ya que ahora todos podrán abrir sus puertas".