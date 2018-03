Farías defendió la oferta, y remarcó que es "la mejor"

El ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, admitió que la situación económica de los Estados locales es "compleja" y recordó que la mitad de los recursos del Fondo de Obras Menores fue utilizada para pagar sueldos y aguinaldo. Además, el funcionario defendió enfáticamente la propuesta de incremento salarial presentada por la administración Lifschitz. Dijo que "es la mejor y la última" y advirtió que si no se acata, se recurrirá a la conciliación obligatoria y el descuento de los días no trabajados. Farías hizo hincapié en el hecho de que la oferta salarial es "muy buena" y puso de relieve la cláusula gatillo, que permite actualizar los salarios en el caso que la inflación supere el porcentaje del 18 por ciento de aumento ofrecido. "Esta es la mejor oferta y no hay otra", remarcó lacónico el ministro de Gobierno.

