El ministro de Gobierno, Pablo Farías, afirmó hoy que en los últimos siete meses los trabajadores estatales recibieron un incremento salarial del 30 por ciento y aseguró que eso ocurrió gracias a la cláusula gatillo que el año pasado fue incorporada en el acuerdo paritario. El Ejecutivo provincial propone continuar con esa actualización automática aunque sin ofrecer un porcentaje inicial.

En declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho, Farías remarcó que "desde el gobierno ofrecemos seguir con la cláusula gatillo, que fue la mejor herramienta de reconocimiento salarial de 2018, y la estamos proponiendo para 2019".

"Los representantes sindicales que estuvieron en la mesa, si bien no están conformes, han sido cuidadosos en la forma de opinar"

"Prácticamente nadie se acuerda que acordamos un 18 por ciento el año pasado, que se pagaba en dos tramos, porque la clave fue la incorporación de la cláusula de actualización automática por si superaba la inflación ese porcentaje", resaltó.

"Si bien sobre la propuesta que hicimos hubo diversas opiniones, los representantes sindicales que estuvieron en la mesa, por más que no estén del todo conformes, han sido cuidadosos en la forma de opinar", señaló.

El ministro remarcó que la situación económica "es descarnada y seria", además de indicar que para el gobierno "es un esfuerzo importante sostener la cláusula que el permitirá a los estatales mantener salario".

Respecto al reclamo de los gremios de incorporar un porcentaje inicial para recuperar lo que se perdió, dijo: "Los entendemos, y todos los sectores intentan obtener el mejor resultado tanto en el sector público como privada".

"Pero hoy la mayoría está tratando de recuperar el salario respecto al 2018, y en ese sentido, la ventaja que tienen los trabajadores estatales de Santa Fe es que tuvieron una actualización muy cercana a la inflación reciente", precisó.

"El planteo del aumento es lógico para quienes perdieron mucho respecto a la inflación, pero acá no resulta tana decuado, respeto el planteo, pero me parece que discutir eso nos implica pensar que tenemos que afrontar un costo financiero mayor que la inflación lleva a los salarios", dijo para indicar que "los recursos no crecen al ritmo de la inflación".