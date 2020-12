Familiares y amigos de la ciclista que murió atropellada por una moto salieron a pedir justicia

Dijo que a Ayelén "la embistieron y la dejaron tirada" en Mendoza y avenida Circunvalación, cuando la mujer se dirigía en bicicleta a jugar un partido de fútbol y fue atropellada por una motocicleta modelo Titán, según indicaron testigos.

"El que manejaba la moto se entregó. Cumplió los 18 años hace poco, no tiene registro, aparentemente la moto no era de él...", enumeró Natalia, además de destacar que "no iba uno solo en la moto".