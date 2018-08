"Se cumplen cinco años, y esperábamos tener la fecha del juicio, pero ni eso tenemos. Son cinco años de impunidad", afirmó Eleonora López, hermana de una de las víctimas de la explosión del edificio de Salta 2141 al resumir lo que siente al cumplirse un nuevo aniversario de la peor tragedia de Rosario.

López, hermana de Carlos López, manifestó que la fecha del juicio en el que se dirimirán las responsabilidades penales de once personas está muy lejos de conocerse, ya que "aún no están las conclusiones de las pericias".

salta2141.jpg



Eleonora contó que el lunes, cuando se conmemore el episodio en el que murieron 22 personas, se realizará un acto frente al terreno donde estaban las torres. "Como siempre vamos a homenajear a ellos, que perdieron la vida producto de la negligencia y la corrupción. Después de estos cinco años no hemos aprendido nada y la situación no ha cambiado en materia de seguridad".

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, López invitó a todos los rosarinos a que participen en este pedido de justicia ·y para que cambien algunas cuestiones en la ciudad con respecto a los servicios públicos", agregó.

"Los peritos se toman un mes y medio entre reunión y reunión. Los querellantes de casualidad pudimos poner un solo perito. Litoral Gas puso tres. Enargás, que no es parte del juicio, puso tres y así fueron entorpeciendo todo. Es muy grave".

López cuestionó fuertemene la posición de la empresa Litoral Gas durante todo el proceso judicial, y manifestó que "aún no concluyó la última pericia que faltaba para se puede hacer el juicio".

salta2141.jpg El terreno donde estaban los edificios y el homenaje que hicieron hace poco los familiares. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



