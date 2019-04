A pesar de la intensa lluvia que caía sobre la ciudad, los taxistas se movilizaron sin sus vehículos, ya que, según indicaron a la prensa, habían sido advertidos de que si lo hacían serian sancionados. Hubo fuertes críticas al gobierno municipal y provincial.

Una de las voces cantantes de la protesta indicó en declaraciones al programa "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho, que "reclamamos justicia no sólo para el tema del taxi, sino para todos los ciudadanos de a pie de Rosario. Hoy en día trabajar a la noche es como una ruleta rusa, no sabés si volvés a tu casa. Seguro vas a manejar en pánico porque uno no sabe si regresa vivo. Es lamentable".