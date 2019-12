"El avión tenía dos verificaciones de hélices que no estaban cumplimentada. Su situación era no aeronavegable y su lugar era en la tierra", afirmó Juan Carlos Ruiz, padre de una de las víctimas de la tragedia de Sol Líneas Aéreas ocurrida el 18 de mayo de 2011.

Esa noche, un avión de la compañía rosarina se precipitó a tierra cuando cubría el servicio entre Neuquén y Comodoro Rivadavia. En la catástrofe fallecieron todos los ocupantes de la aeronave, en total 19 personas, entre ellas un bebé de diez meses, los dos pilotos y una azafata.

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro) ordenó ayer reabrir la investigación del siniestro, que en principio había sobreseído a los responsables de la empresa. Este fallo judicial llena de expectativas a familiares de las víctimas que tienen una chance más de encontrar justicia.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Ruiz remarcó que ese desastre aéreo "hay responsabilidades compartidas. Está la empresa pero también vamos contra los organismos de contralor".

Ruiz remarcó que el avión siniestrado tenía problemas técnicos. "La máquina tenía dos verificaciones de hélices que no estaban cumplimentadas. Su situación era no aeronavegable. El lugar de ese avión era la tierra. Los organismos de contralor no deberían haber dejado que volara o prestara algún servicio en esas condiciones".

El querellante agregó que en toda la investigación "se han encontrado un montón de fallas en el mantenimiento del avión y que se enumeraron en todo el proceso. Con nuestra última presentación logramos que se revierta la absolución en primera instancia y que el expediente vuelva para que la investigación se reabra en la Cámara de Apelaciones de Bariloche".