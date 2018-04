La sospecha de meningitis ronda el caso de un bebé de apenas 8 meses que ayer falleció en el Hospital de Niños Vilela. Si bien la directora del centro asitencial, Viviana Esquivel, aseguró que "habrá que esperar 72 horas el resultado de los cultivos", la médica no descartó esa posibilidad. El chiquito había sido llevado por sus padres el lunes donde fue atendido en la guardia por un cuadro febril, y volvió a su casa por indicación médica. Sin embargo, ayer regresó al efector con un cuadro grave y fue trasladado directamente a la unidad de cuidados intensivos donde, a pesar de los intentos por salvarlo, falleció. "No pueden mandar a una criatura a la casa con esa fiebre y que pase una cosa así; nos dijeron que fue una infección respiratoria y ahora no descaran que haya sido meningitis", dijo Liliana, tía del bebé; y anticipó que la familia realizará una presentación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Alexander Alberto Sánchez había nacido con seis meses de gestación y en estos días cumplía los 8 meses de vida. Sus papás, Alberto y Luz, de 18 y 20 años, lo llevaron durante la tarde del lunes a la guardia del Vilela por un cuadro febril. "Les dijeron que tenía una angina viral, ahí mismo le hicieron un puff (broncodilatador), levantó mucha fiebre y, como después le bajó, le dijeron que se lo llevaran a la casa porque iba a estar bien", relató la hermana del papá del nene.

Sin embargo, a la madrugada de ayer, la mamá encontró que el bebé tenía dificultades para respirar por lo que nuevamente fue con su pareja al efector, donde directamente lo ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. "A los cinco minutos salieron y nos dijeron que había fallecido; sospechan de meningitis", agregó la tía, y afirmó que fueron muchas más las explicaciones que la familia recibió sobre las causas de la muerte del chiquito.

La directora del Vilela indicó que en su segundo ingreso al hospital el bebé "se encontraba en shock y hemodinámicamente descompensado", y relató que se hicieron las maniobras de reanimación avanzada, pero hubo un paro cardiorrespiratorio con posterior fallecimiento".

Si bien no lo confirmó, Esquivel indicó que "se sospecha el cuadro clínico de una meningitis", aunque detalló que eso recién se podrá confirmar en las próximas 72 horas, cuando estén disponibles los resultados de los hemocultivos y los cultivos del líquido encefalorraquídeo que se tomaron en terapia intensiva.

La médica explicó que "hay bacterias que fisiológicamente desencadenan un mecanismo que agudamente descompensa al paciente, por eso hay que esperar los resultados para determinar qué germen lo causó", y añadió que "se sospecha de una meningitis por lo agudo del cuadro clínico y por ser un lactante, aunque el shock séptico se puede dar con meningitis o sin meningitis".

Sobre la consulta hecha el lunes por la familia, Esquivel indicó que "se procedió como corresponde ante el cuadro" e indicó que "se le dio el alta ambulatoria, con la indicación de las pautas de alarma a los padres y del control por parte del médico de cabecera en el centro de salud".

Mientras la directora del hospital habló de "procedimiento habitual", la tía del chiquito se quejó por "la falta de respuestas de la médica".