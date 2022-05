Facultan a la policía a controlar motos y remitirlas directo al corralón en la ciudad

Hasta ahora, la policía no estaba facultada para retener una moto si veía que no tenía la patente, salvo en un caso de flagrancia en persecución de delitos. Con la adhesión a la que Rosario suscribe con este convenio, la policía podrá hacer operativos de control o procedimientos en cualquier lugar, a cualquier hora, cuando detecte el tránsito de una moto sospechosa.

Según había considerado el propio Lagna, esta nueva atribución de la policía “ayudará a bajar los índices de delitos con la utilización de motos”, dijo para agregar: “Vamos a poner a las motos que detectemos con irregularidades a disposición del municipio para el juzgamiento de una falta y el depósito, y si encontramos alguna situación que de cuenta de un delito, daremos aviso a la Fiscalía en turno”.

Entre sus cláusulas, el acuerdo entre provincia y municipio establece que los efectivos policiales podrán realizar tareas de identificación de personas que circulen en motos, y que no puedan acreditar la titularidad del dominio, su legítima posesión o autorización de uso.

Con esta nueva atribución, el policía que detecte a una moto en infracción podrá labrar un acta en la que conste, en la medida que sea posible, los datos del vehículo, de su titular, del conductor al momento de la retención, del personal policial actuante, los motivos de la retención, domicilio del depósito municipal al que se remitirá el vehículo, inventario y estado del vehículo y constancia de recepción del mismo en el depósito municipal con los datos del personal que lo recibe y su firma.

La Dirección General de Tránsito cuenta con casi 300 agentes y junto a las otras áreas de control y la policía de la provincia y las fuerzas federales tienen un promedio de remisiones (por faltas administrativas casi todas ellas) de 1.500 vehículos por mes, entre autos y motos.

“La posibilidad de que la fuerza policial cuente con un atributo nuevo y, a partir de otras herramientas como las que ya tiene, redundará en una ayuda significativa en cuanto se pueda llegar a disminuir el delito”, había opinado el secretario de Gobierno municipal Gustavo Zignago para agregar: “No se trata de estigmatizar a nadie, pero quien tenga los papeles al día, quien use caso, quien pueda exhibir su documentación en regla no va a tener inconveniente. Esto no solo va a aportar a la seguridad pública, porque marcará la presencia del Estado sobre el espacio público sino que además redundará en la seguridad vial. Hay muchas víctimas fatales por siniestros viales”, redondeó el titular del área de Gobierno del municipio”.