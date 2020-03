Fabio, el trompetista que cada tarde alegra al barrio del Abasto

Fabio Falappa es músico desde hace décadas e integró diversas bandas de jazz y música popular desde la infancia en su Chañar Ladeado natal. Hoy es trompetista de diversas formaciones y desde que comenzó el aislamiento, junto a su esposa y dos hijos ameniza las tardes en varias cuadras a la redonda en la zona de Italia al 1800.

A una semana de sus diarias presentaciones ya tiene pedidos de los vecinos, del geriátrico ubicado enfrente de su edificio y los videos de quienes lo filmaron ya tienen más de 10 mil visualizaciones en las redes.

"Es la magia de la música, creo que hay algo encerrado adentro de un instrumento y sentí que me libera de este encierro", le dijo a La Capital. Apenas comenzaron las primeras horas del aislamiento social dispuesto por el presidente Alberto Fernández, Falappa percibió algo en el ambiente. "Había un silencio hermoso, una caja de resonancia", señaló y desde entonces todas las tardes, a las 19, se espera el sonido de su trompeta en el barrio del Abasto.

Desde aquel primer día no paran de llegarle mensajes, agradecimientos y hasta el pedido de la canción de feliz cumpleaños que espera una señora desde la otra manzana.

"Es algo muy lindo, porque empezás a sentir que llegaste a la gente. Es muy emocionante, me genera una adrenalina que me da más aire y suena más fuerte. Pudimos establecer una conexión con la gente en un momento de sensibilidad muy especial. Lo disfruto mucho", admitió. El efecto contagio hizo que le reclamen temas desde balcones orientados hacia el otro lado de su casa. "En particular la trompeta se usó para ir a la carga en la guerra o para llamar a la batalla. Tiene una llegada que toca alguna fibra en particular", aseguró.

Los abuelos y abuelas del geriátrico esperan con paciencia la hora señalada para tener una tarde distinta en medio de tanto encierro. Y así, el trompetista del Abasto, les regala felicidad.

Todos a cantar

La Municipalidad lanzó una convocatoria para que este viernes, a las 20, los rosarinos se sumen a cantar desde sus balcones y terrazas. El repertorio se conocerá hoy por la tarde en el link “Rosario en casa” del sitio web del municipio, para que muchos de los músicos, cantantes y aficionados pueden ensayar el listado tentativo.