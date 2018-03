Extraen árboles parar remodelar avenida Carrasco

La obra de remodelación de la avenida Carrasco, en la zona norte de la ciudad, avanza y deja algunas heridas a su paso, ya que alrededor de 20 árboles están siendo extraídos para poder completar el ensanchamiento de la calzada y de las veredas.

Ante la alarma de algunos vecinos acostumbrados a la compañía de esos viejos ejemplares, desde la Municipalidad explicaron que las extracciones son inevitables, por lo que implica un proyecto de infraestructura de esa magnitud. Y aclararon que por cada ejemplar que se retira, se plantarán 40 nuevos.

Así lo explicó la subsecretaria de Ambiente de Rosario, Cecilia Alvarez, quien especificó que en total se plantarán 800 ejemplares de jacarandaes y lapachos rosados en los márgenes de la nueva avenida.

La funcionaria agregó que en esta época del año no existe la posibilidad de que los árboles que son extraídos sean replantados en otras zonas de la ciudad. También dijo que en este caso la compensación figura en los pliegos de la obra y fue elaborada por los equipos técnicos de Parques y Paseos, que recomiendan la cantidad de ejemplares a plantar, así como las especies que mejor se adapten a las características del paseo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Raúl Alvarez, señaló que "planificar una obra de estas características a veces significa algún sacrificio", y agregó que de todos modos "habrá una contraprestación" acorde a lo que estipula el pliego de la obra, que aclara que por cada árbol removido deben ser replantados 40.

"El proyecto en sí mismo obliga a la extracción de árboles, no es viable si no removemos estos ejemplares, que hemos tratado de preservar, pero que a veces no se puede" enfatizó el secretario de Obras Públicas, y detalló que se trata de ejemplares que fueron plantados hace muchos años, cuando ahí no había infraestructura urbana.

"Hoy la nueva avenida se topa con eso y vamos a tratar a toda costa de mantener a la mayoría, pero desgraciadamente siempre algo hay que sacrificar en obras de este calibre", admitió el funcionario.

En detalle

La remodelación de la avenida Carrasco y la ejecución del parque de la Cabecera demandará una inversión cercana a los 250 millones de pesos.

Es una intervención que va desde la rotonda ubicada en la cabecera de la avenida de Circunvalación hasta la rotonda de la calle Escauriza, con un plazo de ejecución de 12 meses.

El trabajo incluye demolición de calzadas y veredas existentes, construcción de una calzada de hormigón de 12 metros de ancho, ejecución de calzada de adoquines de hormigón intertrabado, señalización horizontal y vertical, y bicisendas.

También se realizarán desagües pluviales, se incorporarán bancos, cestos y pretiles, y se trabajará en la semaforización y renovación total del alumbrado público. La obra tiene por objetivo fundamental jerarquizar todo ese amplio sector de la costanera norte y plasmar una suerte de continuidad con la ciudad de Granadero Baigorria, que se potenciará con el parque de la Cabebera, debajo del puente a Victoria.