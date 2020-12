“Notamos un Estado ausente ante nuestra problemática. Por eso, después de tanto tiempo, pedimos volver a trabajar. Necesitamos que habiliten los salones, cumpliendo con todos los protocolos promovidos por las autoridades sanitarias”, destacó Iván Hawryluk, presidente de la cámara.

Debido a este contexto de angustia, los responsables de la marcha aguardan una gran cantidad de participantes, que servirá para expresar el grado de necesidades que afecta al rubro. En ese marco de enfáticos reclamos, los automóviles protagonizarán esta movilización por el centro de la ciudad.

Esa nutrida caravana provocará alteraciones en el tránsito de la zona céntrica, así que alrededor del mediodía hay que tratar de evitar ese sector.

“Nos movilizamos para visibilizar nuestros problemas. Hay que tener en cuenta que en la industria de los eventos hay más de 30 subrubros, y todos estamos en una situación muy preocupante”, aseguró Hawryluk.

“Hace 9 meses que no podemos trabajar, y no nos queda otra que apelar a este tipo de movilizaciones. Porque con todo lo que ya hicimos para tratar de rehabilitar nuestra actividad, nunca logramos nada”, resaltó el titular de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe.

Desde este complicado escenario, advirtió que “mientras no se habilita el rubro salones de eventos, todos los fines de semana se multiplican las fiestas clandestinas en Rosario y en toda la región. Así, continúa ganando espacio todo lo que no genera empleo genuino”.

Hawryluk confió que “nosotros cumplimos desde marzo el pedido de las autoridades sanitarias de no abrir nuestras instalaciones. En este marco, también creemos que podemos ser una herramienta para evitar las fiestas clandestinas, que no generan trabajo, donde la gente no se cuida, y no se cumple ningún tipo de protocolos. Nosotros, en cambio, contamos con todos los cuidados necesarios”.

Desde la Cámara ratificaron la posición de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. “No tenemos ningún inconveniente. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a aceptarlos y todos los salones ya están preparados”.

“No entendemos por qué no estamos en el eje de habilitaciones del gobernador (Omar) Perotti. No sabemos a dónde pretende llevar esta situación. Estamos a fin de año y hemos perdido casi toda la temporada, creo que nos merecemos poder abrir para las fiestas de fin de año”, exigió Hawryluk.

Puestos de trabajo

De esta manera, con 9 meses sin poder trabajar, los referentes de salones de eventos precisaron que en la ciudad “abarca más 25 mil puestos de trabajo, que están relacionados directamente a nuestra actividad”.

Hawryluk exclamó: “Necesitamos respuestas urgentes. No podemos esperar más. Se vienen las fiestas y es una buena época para poder otorgarle algo de alivio a un rubro que está muy golpeado”.

En ese sentido, el presidente de Ceasf puntualizó que “habría que establecer condiciones de igualdad con otras provincias, que ya están trabajando, cumpliendo protocolos y con los cuidados sanitarios necesarios”.

Desde ese lugar, el dirigente pidió “algún tipo de subsidios, exenciones impositivas, o medidas económicas que nos ayuden a enfrentar este momento sumamente complicado”.

Y teniendo en cuenta la bajante de contagios en la provincia, y que cuentan con los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud, desde el sector se ilusionan con una pronta apertura.