Examen de ingreso al Politécnico: malestar por la prórroga hasta marzo de 2021

“Al no haberse alcanzado los acuerdos y los permisos necesarios a la fecha para realizar un examen en forma presencial, hemos resuelto proponer como nueva fecha tentativa el 3 de marzo de 2021”, se indicó.

Pero una vez que la reprogramación llegó a manos de los padres y madres, hubo reacciones. “El instituto todos los años habilita un cursillo no obligatorio para los que deseen prepararse. Este año fue de manera virtual de agosto a noviembre y teníamos entendido que iban a rendir presencial en diciembre”.

Y tras considerar que una nueva fecha constituye “una incoherencia y falta de respeto”, se argumentó: “Están habilitando actividades de todo tipo y con grupos de gente de diversa cantidad y no les pueden tomar un examen a nuestros hijos, con los amplios salones que cuenta esta institución”, para agregar: “Nuestros hijos e hijas no sólo sufrieron no poder cerrar un ciclo sino que ahora van a sufrir las consecuencias de no saber cómo van a comenzar otro. Queremos que ellos y ellas dejen de ser las víctimas de los tironeos gremiales y sindicales. Les afecta psicológicamente”, advirtieron las voceras Alejandra Daniela Alemanno y María Soledad Pacheco.

Por su parte Farina, explicó que “como no tenemos los permisos que corresponden no podemos tomarlo ahora. Era nuestro deseo poder hacerlo pero no se han habilitado actividades académicas”.

Inscriptos para el examen hay unos 600 postulantes. “Ni siquiera están habilitadas las mesas de exámenes presenciales. Hemos hablado con los referentes posibles para poder llevarlo a cabo pero epidemiológicamente no es posible en este momento y no podemos someter a la población al día a día para comunicarles si se hacía ahora y al personal docente y no docente involucrado donde sumado a los aspirantes asciende a 750 personas en total aproximadamente” explicó Farina.

El director del Poli auguró que el 3 de marzo se pueda concretar y recordó que la institución de Ayacucho al 1.600 ya cuenta con todos los espacios de infraestructura ya armados conjuntamente con los protocolos. “Las autoridades sanitarias advierten que hay circulación del virus y está en las noticias. Todo lo que esté a nuestro alcance lo tenemos preparado para la toma presencial”, cerró el directivo.