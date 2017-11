Eva, la humahuaqueña con 29 años en Colectividades

desde jujuy. "Me siento una rosarina más", asegura Eva Campos.

Personajes y personalidades hay muchas en Colectividades. Ella es especial. Tiene 75 años y hace 29 que participa del Encuentro en el parque a la Bandera. Cada año, Eva Campos se sube en un colectivo en su Humahuaca natal para venir a las Colectividades. "Cuando llegó acá, me siento una rosarina más", dice con su sombrero de oveja y largas trenzas.

La mujer vende productos típicos del altiplano, pero lo que más llama la atención son la hierbas naturales que atraen a los visitantes del Encuentro. En particular la muña muña, más conocida como "el viagra natural".

El romance de Eva con la ciudad comenzó hace casi tres décadas, cuando viniendo a Cañada Rosquín, un imponderable la hizo probar suerte con vender sus productos en plena Colectividades.

Desde entonces, no faltó nunca a la cita anual. Eva vive en el corazón de la quebrada de Humahuaca (Jujuy) y gran parte de sus doce hijos están cerca de su hogar. Son músicos, docentes, enfermeros, agrónomos, profesores y viven en torno a esta mujer de mirada atenta y hablar pausado.

A Colectividades trae tejidos, las típicas turmas (bolas de colores de lana) y toda una gama de hierbas para curar dolencias: para diabéticos, problemas estomacales, resfríos, tos, entre otras. Un don que tenía su madre y que ella aprendió de niña. "Suelo traer la muña muña, que es el viagra de Jujuy, sólo que esta vez no llovió y traje poco", dice y admite que este yuyo es el más solicitado entre los asistentes al predio del parque a la Bandera.

"Por eso tuve 12 hijos", se ríe para revelar su secreto: "Hay que ponerlo en el mate, y todos contentos y alegres".

El marketing cambió, y con ello las cosas que Eva trae desde Humahuaca. Antes eran lanzas, arcos, boleadoras, frasquitos con tierra de colores de los cerros mágicos de la zona. "Ahora pasó la moda y nos piden otras cosas, llaveros, especies, yuyos, las turmas".

En una carpita de lona, la mujer casi no se aparta de sus cosas. Duerme las diez noches allí y comenta que viene a la ciudad "para hacer unos pesitos y repartir entre mi gente y ayudar a la Vírgen de Copacabana".

Hasta ahora, la venta no viene como pensaba, pero no se queja. "No soy ambiciosa, ni pienso en juntar dinero más allá de lo que necesito. Quien piensa de esa forma, está equivocado", reflexiona.

Entre las anécdotas de su visita anual, se enumeran varias, pero en particular recuerda las dificultades para encontrar un lugar o un puesto de venta entre los stands ya organizados. "No por ser indígenas, no deja también de ser nuestra tierra. Dios nos dice que es para todos", expresa.

La jujeña es ya un personaje del Encuentro. Incluso mucha gente que la conoce aquí, luego va a saludarla a Humahuaca, donde coordina una banda musical de fikus integrada por mujeres. La encuentran cerca de la plaza o vendiendo en su carro o carretilla.

"Ya me siento una rosarina. Más viniendo tantas veces, soy una más". Por sus venas corre sangre homahuca, la tribu indígena que aún reproduce mitos, costumbres, creencias y atuendos centenarios. Como el "coqueo" con hojas de coca. "Tengo carnet nacional", aclara.

Discurre la charla y llega la pregunta instalada en el imaginario popular de los rosarinos. ¿Hay una maldición por la que siempre llueve en la fiesta?

"Creo que sí. No se puede sacar, ni el mejor brujo la saca. Las curaciones duran poco", asegura.

En tanto, hoy, Día de la Tradición, desde las 21 en el escenario mayor actuará Peteco Carabajal y en el stand argentino Los Trovadores del Norte, entre otros.