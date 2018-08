"Estoy muy desesperado, no puedo creer lo que pasa"

"Estoy desesperado, no puedo creer que me esté pasando esto", le dijo ayer a este diario Mario Cirulnyk, el propietario del inmueble usurpado en San Martín casi esquina Pellegrini donde funciona una pensión trucha que ayer la Municipalidad clausuró por tercera vez.

El hombre admitió haber sido estafado por quienes le alquilaban el salón de fiestas que funcionaba en la planta baja y puntualizó que el lunes pasado hizo colocar una valla metálica en el frente para evitar que se lo ocupen quienes ya usurparon la planta alta.

"Cerré todo porque se me iban a meter los que ya me usurparon toda la planta alta. Tengo 71 años, trabajé toda mi vida y no puedo creer que me esté pasando esto", remarcó.

Según narró, los inquilinos del salón "se fueron sin pagar nada" y "la gente que está en la planta alta usurpó la propiedad".

"Hice sacar todos los medidores de la luz, pero en la EPE me dijeron que al parecer están enganchados de un cable subterráneo que viene desde la calle. Es increíble, yo pago mis impuestos y ellos viven gratis en mi propiedad, estoy desesperado", aseguró al tiempo que anticipó que está iniciando los trámites legales para desalojar a los usurpadores.

El secretario de Control y Convivencia del municipio, Guillermo Turrin, dijo que la clausura dispuesta ayer por tercera vez en el inmueble "es una medida que va a colaborar con el propietario a recuperar su inmueble" y se ofreció a acompañarlo en lo necesario para subsanar la situación.

Mientras tanto, los vecinos dijeron que la convivencia "se ha tornado bastante compleja" en el lugar, donde se suceden los arrebatos y riñas.