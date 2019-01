"Estoy decepcionada", confió ayer Marianela

Todavía convaleciente, Marianela Ojeda atiende a LaCapital. "Estoy decepcionada. No me siento del todo conforme con la carátula de la causa. Me esperaba algo relativo al abandono de persona. A esta altura no espero nada de él (el conductor del Toyota Etios, Lautaro Elías P. Z.) y en cuanto al accionar policial sino son desprolijos, son incompetentes", dijo desde Córdoba.

Cuando este diario le leyó la calificación legal de la imputación, Marianela se sorprendió. "Me esperaba abandono de persona", dijo para quien "sino hubiese sido por los medios, quizás seguiría sin saber qué pasó".

Cuando se la consultó sobre la supuesta intención de Lautaro en comunicarse con ella, la joven no dudó: "Ya no espero nada. Si me quiere llamar, bienvenido sea. Cuando uno quiere disculparse no hace falta esperar tanto".

En referencia a la inhabilitación provisoria por tres meses para conducir vehículos, la víctima se sintió un poco más tranquila, con lo que se resolvió ayer. "Que sirva como prevención. El auto es una herramienta que puede llevarse vidas. El dijo que no se dio cuenta que me atropelló. Por eso, me preocupa más que no haya estado alcoholizado porque entonces, ¿con qué cuidados maneja?", finalizó Marianela.