La concejala por el Partido Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, afirmó que el fallo judicial que absolvió al único procesado en la causa por la tragedia del parque Independencia le deja "un sabor a impunidad".

Gigliani fue consultada esta mañana tras conocerse el fallo del juez Ismael Manfrín que liberó de culpa y cargo al exdirector de Inspecciones de la Municipalidad Gregorio Ramírez, la única persona que permanecía acusada por las muertes de las hermanas Florencia y Melani Acosta, ocurrida el 10 de agosto de 2013.









En declaraciones al programa "Procopio 830", la edila de Iniciativa Popular consideró: "Siempre sostuve que Gregorio Ramírez no tenía responsabilidades, ya que la tragedia se produjo más por razones de orden técnico y normativo que por cuestiones administrativas. Pero esto cierra un círculo judicial que me deja un sabor a impunidad".





parque2.jpg Funcionarios judiciales y peritos de partes en una de las inspecciones del juego donde ocurrió el accidente. Foto: La Capital / Archivo.



Gigliani manifestó que "se murieron dos niñas en la ciudad de Rosario y no queda ningún imputado en la causa judicial. Incluso, quien era el titular del International Park recibió una sanción de probation, es decir cumplió tareas comunitarias. La verdad, no puedo de dejar de decir esto: me deja un sabor a impunidad".









"Como ciudad tenemos que aprender de las cosas que nos suceden. Esperaba sanciones ejemplificadoras. Pero además lamento que desde el Concejo Municipal no seamos capaces de sacar la nueva normativa para los controles", dijo Gigliani.

"Hoy sigue vigente en la ciudad la ordenanza que estaba vigente cuando ocurrió la tragedia. Es decir, que los concesionarios de los espacios públicos se siguen controlando así mismos. Presentamos modificaciones para incorporar un control externo obligatorio que tiene que hacer la Municipalidad, más allá del que haga el propio concesionario, y todavía no hemos logrado que la ordenanza salga porque se quiere someter a la discusión general de la ordenanza que rige a los espectáculos públicos. Actualmente, los parques están regulados por esa ley".