En la jornada de hoy comienza una medida de fuerza que se extenderá por 48 horas y que alterará el funcionamiento, el ritmo y la fisonomía habitual de Rosario. La determinación alcanza a los docentes públicos y privados, los municipales, los estatales y los médicos enrolados en Amra y Siprus. Esta enorme amplitud, que incluye cese de actividades y movilizaciones, indica el malestar del sector trabajador con las propuestas salariales esbozadas hasta el momento, y expresa un contundente gesto de rechazo.

Esta decisión afectará escuelas, reparticiones municipales, estatales y centros de salud. Y por la mañana, desde las 10, habrá una manifestación de municipales y otros gremios locales, desde Ovidio Lagos y Pellegrini hasta la plaza 25 de Mayo, donde se desarrollará un acto alrededor de las 11.30. Esta movilización provocará un caos en el tránsito en el sector céntrico de la ciudad, por lo que se recomienda tratar de evitar la zona.

En tanto, también hoy habrá una masiva marcha en la ciudad de Santa Fe hacia la Casa de Gobierno, donde municipales, docentes, empleados públicos provinciales y médicos, expondrán sus reclamos en defensa del salario y de las condiciones de trabajo.

Los maestros de las escuelas públicas nucleados en Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe) ya resolvieron a través de una asamblea provincial que realizarán un paro provincial, hoy y mañana. Esta determinación abarca además una movilización a Santa Fe con otros gremios provinciales.

"Queremos que el gobierno dé marcha atrás en su extorsión. Queremos un aumento del 40 por ciento, y cláusula gatillo automática. No vamos a bajar ninguna bandera, seguiremos defendiendo la educación pública", expresó el gremio en un comunicado.

Y frente al anuncio del gobierno provincial de descontar los días de paro a docentes y estatales, exclamaron que "desde Amsafé Rosario rechazamos esta actitud extorsiva y las amenazas. Llamamos a toda la docencia a ganar las calles, con una gran movilización a Santa Fe capital por nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo".

Por su parte, los docentes de entidades educativas privadas aunados en Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) también rechazaron la propuesta del gobierno provincial en asamblea de delegados y se sumaron al paro de 48 horas.

"La propuesta salarial es insuficiente y no cubre la inflación", resumió Martín Lucero, de Sadop, el sentir de la docencia privada luego de analizar la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe.

"La próxima propuesta salarial debe contemplar un aumento genuino, considerar que el mecanismo de actualización automática de salarios o cláusula gatillo no quede atada a las posibilidades de recaudación del gobierno provincial y que la modalidad de aplicación se automatice", remarcaron.

Sadop participará hoy de la movilización a Santa Fe junto a los demás gremios de la docencia.

En tanto, desde Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe), también confirmaron que se sumarán a la medida de protesta por 48 horas y a la movilización. Los representantes sindicales reiteraron su voluntad de diálogo, pero denuncian falta de convocatoria.

Este gremio anunció que garantizará guardias mínimas. "El problema es que los empleados municipales no tienen una propuesta para evaluar", manifestó Antonio Ratner, secretario general del gremio en Rosario. "No podemos firmar una paritaria donde no se contemple la cláusula gatillo como el año anterior", sentenció a su turno, Jesús Monzón, integrante de Festram.

Muchas adhesiones

En tanto, desde ATE (Asociación Trabajadores del Estado) comunicaron que se unirán al paro de 48 horas, frente a la respuesta insuficiente del gobernador y los intendentes ante los reclamos salariales.

En este marco, los médicos nucleados en Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud) confirmaron que se adherirán al paro de 48 horas, en confluencia con otros gremios. La medida implica la no asistencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas.